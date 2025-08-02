Україна успішно уразила кілька військових об’єктів у Росії — фото та відео

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що уночі 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях країни-агресорки Росії, що активно використовують ворогом для ведення загарбницької війни. Що важливо розуміти, потужна “бавовна” гриміла в різних регіонах РФ.
Головні тези:
- Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ в співпраці з розвідувальними службами.
- Ще більше деталей будуть оголошені згодом.
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що нова “бавовна” стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних громадян.
Згідно з останніми даними, Сили оборони України успішно уразили підприємства нафтопереробної галузі ворога — йдеться про Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи.
Ба більше, вказано, що українські дрони здійснили атаку на базу пально-мастильних матеріалів «Анна нафтопродукт» у Воронезькій області.
Пролунало багато вибухів, спалахнули потужні пожежі на території цих об’єктів.
Ще більше подробиць щодо наслідків атак буде оголошено згодом.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-