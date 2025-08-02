Україна успішно уразила кілька військових об’єктів у Росії — фото та відео

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що уночі 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях країни-агресорки Росії, що активно використовують ворогом для ведення загарбницької війни. Що важливо розуміти, потужна “бавовна” гриміла в різних регіонах РФ.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що нова “бавовна” стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних громадян.

Згідно з останніми даними, Сили оборони України успішно уразили підприємства нафтопереробної галузі ворога — йдеться про Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи.

Ба більше, вказано, що українські дрони здійснили атаку на базу пально-мастильних матеріалів «Анна нафтопродукт» у Воронезькій області.

Крім того, уражено підприємство АТ «Пензське виробниче об’єднання «Електроприлад», яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки. Поширити

Пролунало багато вибухів, спалахнули потужні пожежі на території цих об’єктів.

Ще більше подробиць щодо наслідків атак буде оголошено згодом.