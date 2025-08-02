Масштабна атака дронів на різні регіони РФ — відео

Протягом ночі 2 серпня в низці регіонів Росії гриміли потужні вибухи вибухи. За словами місцевих мешканців, вони стали свідками нових атак безпілотників, внаслідок яких спалахнули пожежі на нафтопереробних заводах, почалися вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.

“Бавовна” в Росії 2 серпня — перші подробиці

Росіяни публікують у мережі відео масштабної пожежі. За попередніми даними, вона спалахнула на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області.

На кадрах можна почути звуки польоту дронів та роботу систем ППО.

Трохи пізніше губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев офіційно визнав факт удару безпілотників по Новокуйбишевську.

Сьогодні вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби, — заявив ставленик Путіна. Поширити

За словами Федорищева, у регіоні введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.

Окрім того, українські дрони, цілком імовірно, атакували АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в місті Пенза Пензенської області.

Що важливо розуміти, воно безпосередньо пов’язане з оборонним сектором РФ і займається виробництвом елементів управління для російських ракетних систем та систем зв'язку.

Недалеко також знаходиться єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО — АТ "Радіозавод" — він також потрапив під удар.

Як стверджують місцеві мешканці, біля аеродрому Дягілево, що розташований у Рязанській області, гриміли потужні вибухи.

Ще один нафтопереробний завод, ймовірно, було уражено в місті Рязань. Поширити

За попередніми даними, під удари дронів також потрапили Липецька та Воронезька області.