Масштабна атака дронів на різні регіони РФ — відео

Протягом ночі 2 серпня в низці регіонів Росії гриміли потужні вибухи вибухи. За словами місцевих мешканців, вони стали свідками нових атак безпілотників, внаслідок яких спалахнули пожежі на нафтопереробних заводах, почалися вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.
Головні тези:
- Офіційно підтверджено факт удару дронів по Новокуйбишевську.
- Деякі регіони в РФ вже ввели тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету та призупинили роботу аеропортів.
“Бавовна” в Росії 2 серпня — перші подробиці
Росіяни публікують у мережі відео масштабної пожежі. За попередніми даними, вона спалахнула на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області.
На кадрах можна почути звуки польоту дронів та роботу систем ППО.
Трохи пізніше губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев офіційно визнав факт удару безпілотників по Новокуйбишевську.
За словами Федорищева, у регіоні введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.
Окрім того, українські дрони, цілком імовірно, атакували АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в місті Пенза Пензенської області.
Що важливо розуміти, воно безпосередньо пов’язане з оборонним сектором РФ і займається виробництвом елементів управління для російських ракетних систем та систем зв'язку.
Недалеко також знаходиться єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО — АТ "Радіозавод" — він також потрапив під удар.
Як стверджують місцеві мешканці, біля аеродрому Дягілево, що розташований у Рязанській області, гриміли потужні вибухи.
За попередніми даними, під удари дронів також потрапили Липецька та Воронезька області.
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