Масштабная атака дронов на разные регионы РФ — видео

Ночью 2 августа в нескольких регионах России гремели мощные взрывы взрывы. По словам местных жителей, они стали свидетелями новых атак беспилотников, в результате которых вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающих заводах, начались взрывы на радиозаводах и у военного аэродрома.
Главные тезисы
- Официально подтвержден факт удара дронов по Новокуйбышевску.
- Некоторые регионы в РФ уже ввели временные ограничения на работу мобильного интернета и приостановили работу аэропортов.
"Бавовна" в России 2 августа — первые подробности
Россияне публикуют в сети видео масштабного пожара. По предварительным данным, она вспыхнулана территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.
На кадрах можно услышать звуки полета дронов и работу систем ПВО.
Несколько позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально признал факт удара беспилотников по Новокуйбышевску.
По словам Федорищева, в регионе введены временные ограничения на работу мобильного интернета, а самарский аэропорт приостановил работу.
Кроме того, украинские дроны, по всей вероятности, атаковали АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области.
Что важно понимать, оно напрямую связано с оборонным сектором РФ и занимается производством элементов управления для российских ракетных систем и систем связи.
Недалеко также находится единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО — АО "Радиозавод" — он также попал под удар.
Как утверждают местные жители, возле аэродрома Дягилево, расположенного в Рязанской области, гремели мощные взрывы.
По предварительным данным, под удары дронов также попали Липецкая и Воронежская области.
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