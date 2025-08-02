Масштабная атака дронов на разные регионы РФ — видео

Ночью 2 августа в нескольких регионах России гремели мощные взрывы взрывы. По словам местных жителей, они стали свидетелями новых атак беспилотников, в результате которых вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающих заводах, начались взрывы на радиозаводах и у военного аэродрома.

"Бавовна" в России 2 августа — первые подробности

Россияне публикуют в сети видео масштабного пожара. По предварительным данным, она вспыхнулана территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.

На кадрах можно услышать звуки полета дронов и работу систем ПВО.

Несколько позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально признал факт удара беспилотников по Новокуйбышевску.

Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы, — заявил ставленник Путина. Поделиться

По словам Федорищева, в регионе введены временные ограничения на работу мобильного интернета, а самарский аэропорт приостановил работу.

Кроме того, украинские дроны, по всей вероятности, атаковали АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области.

Что важно понимать, оно напрямую связано с оборонным сектором РФ и занимается производством элементов управления для российских ракетных систем и систем связи.

Недалеко также находится единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО — АО "Радиозавод" — он также попал под удар.

Как утверждают местные жители, возле аэродрома Дягилево, расположенного в Рязанской области, гремели мощные взрывы.

Еще один нефтеперерабатывающий завод, вероятно, был поражен в городе Рязань. Поделиться

По предварительным данным, под удары дронов также попали Липецкая и Воронежская области.