Росіяни вбили двох цивільних у Херсоні

Херсонська обласна військова адміністрація звертає увагу міжнародної спільноти на те, що лише протягом ранку 2 серпня російські загарбники забрали життя двох мирних мешканців Херсону.

Херсонці продовжують гинути через атаки РФ

Як повідомляє Херсонська ОВА, внаслідок російського обстрілу Корабельного району смертельні травми дістала 68-річна жінка.

Окрім того, ще двоє цивільних постраждали — 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок та 79-річний чоловік з вибуховою травмою.

Місцева влада наголошує, що у Дніпровському районі армія РФ накрила вогнем житловий будинок, тіло чоловіка деблокували з-під завалів оселі.

Також вказано, що близько 05:00 ворог обстріляв з артилерії Білозерку.

Внаслідок нової атаки противника постраждали двоє місцевих чоловіків, яким 56 та 55 років. У момент атаки вони перебували вдома.

Загалом на Херсонщині за 1 серпня загинула одна людина, ще 9 дістали поранення. Поширити

Окрім того, наголошується, що унаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини постраждали щонайменше троє людей.