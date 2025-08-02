Росіяни вбили двох цивільних у Херсоні

Херсонська обласна військова адміністрація звертає увагу міжнародної спільноти на те, що лише протягом ранку 2 серпня російські загарбники забрали життя двох мирних мешканців Херсону.
Головні тези:
- Тіло загиблого чоловіка деблокували з-під завалів власної оселі.
- Також під удари ворога потрапила Дніпропетровська область.
Херсонці продовжують гинути через атаки РФ
Як повідомляє Херсонська ОВА, внаслідок російського обстрілу Корабельного району смертельні травми дістала 68-річна жінка.
Окрім того, ще двоє цивільних постраждали — 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок та 79-річний чоловік з вибуховою травмою.
Місцева влада наголошує, що у Дніпровському районі армія РФ накрила вогнем житловий будинок, тіло чоловіка деблокували з-під завалів оселі.
Також вказано, що близько 05:00 ворог обстріляв з артилерії Білозерку.
Внаслідок нової атаки противника постраждали двоє місцевих чоловіків, яким 56 та 55 років. У момент атаки вони перебували вдома.
Окрім того, наголошується, що унаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини постраждали щонайменше троє людей.
Також під удари ворога потрапили об’єкти цивільної інфраструктури.
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