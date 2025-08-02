Конфлікт із ТЦК у Вінниці — з'явилася перша реакція Нацполіції
Категорія
Україна
Дата публікації

Конфлікт із ТЦК у Вінниці — з'явилася перша реакція Нацполіції

Конфлікт з ТЦК у Вінниці — з'явилася перша реакція Нацполіції
Джерело:  ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Національна поліція Вінницької області офіційно підтвердила, що розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Головні тези:

  • Поліція стверджує, що військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.
  • До установи підійшли багато осіб, частина з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. 

Нацполіція виступила з офіційним коментарем

За словами представників ГУ Нацполіції Вінниччини, під час заходів з оповіщення мешканців регіону про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, наголошується, що до установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину.

Проти вказаних осіб були застосовані поліцейські заходи з метою витіснення останніх за територію обʼєкта.

Окрім того, наголошується, що наразі представники поліції проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака дронів на різні регіони РФ — відео
“Бавовна” в Росії 2 серпня - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cили ППО розкрили подробиці повітряного бою з Росією
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 1-2 серпня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ — інфографіка
Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ — інфографіка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?