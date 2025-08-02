Конфлікт із ТЦК у Вінниці — з'явилася перша реакція Нацполіції

Національна поліція Вінницької області офіційно підтвердила, що розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нацполіція виступила з офіційним коментарем

За словами представників ГУ Нацполіції Вінниччини, під час заходів з оповіщення мешканців регіону про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що до установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину.

Проти вказаних осіб були застосовані поліцейські заходи з метою витіснення останніх за територію обʼєкта.

Окрім того, наголошується, що наразі представники поліції проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.