Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ — інфографіка

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили одразу 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи російських загарбників.
Головні тези:
- Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив виконання Росією планів наступу.
- 1 серпня на фронті загалом відбулося 130 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1055210 (+1010) осіб
танків — 11068 (+0) од
бойових броньованих машин — 23069 (+1) од
артилерійських систем — 30982 (+38) од
РСЗВ — 1452 (+1) од
засоби ППО — 1203 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49196 (+139)
крилаті ракети — 3551 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 57024 (+130)
спеціальна техніка — 3935 (+0)
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