Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ — інфографіка

Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ — інфографіка
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Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили одразу 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи російських загарбників.

Головні тези:

  • Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив виконання Росією планів наступу.
  • 1 серпня на фронті загалом відбулося 130 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1055210 (+1010) осіб

  • танків — 11068 (+0) од

  • бойових броньованих машин — 23069 (+1) од

  • артилерійських систем — 30982 (+38) од

  • РСЗВ — 1452 (+1) од

  • засоби ППО — 1203 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49196 (+139)

  • крилаті ракети — 3551 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57024 (+130)

  • спеціальна техніка — 3935 (+0)

Противник завдав 49 авіаційних ударів, застосував 82 керовані авіабомби, використав для ударів 1 394 дрони-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

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