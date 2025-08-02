Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ — инфографика

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили сразу 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы российских захватчиков.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины направляют усилия на срыв выполнения Россией планов наступления.
- 1 августа на фронте всего произошло 130 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1055210 (+1010) человек
танков — 11068 (+0) ед
боевых бронированных машин — 23069 (+1) ед
артиллерийских систем — 30982 (+38) ед
РСЗО — 1452 (+1) ед
средства ПВО — 1203 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 49196 (+139)
крылатые ракеты — 3551 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 57024 (+130)
специальная техника — 3935 (+0)
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