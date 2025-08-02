Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили сразу 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины направляют усилия на срыв выполнения Россией планов наступления.
  • 1 августа на фронте всего произошло 130 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1055210 (+1010) человек

  • танков — 11068 (+0) ед

  • боевых бронированных машин — 23069 (+1) ед

  • артиллерийских систем — 30982 (+38) ед

  • РСЗО — 1452 (+1) ед

  • средства ПВО — 1203 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49196 (+139)

  • крылатые ракеты — 3551 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57024 (+130)

  • специальная техника — 3935 (+0)

Противник нанес 49 авиационных ударов, применил 82 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дрона-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, — сообщает Генштаб ВСУ.

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