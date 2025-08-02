Cили ПВО раскрыли подробности воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Cили ПВО раскрыли подробности воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 1-2 августа – что известно
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В течение ночи 1-2 августа армия РФ совершала атаку на Украину 53 средствами воздушного нападения: 45 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе ПВО удалось успешно обезвредить 45 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Силы ПВО работали на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 8 БпЛА в 5 локациях.

Атака России на Украину 1-2 августа — что известно

Новое воздушное нападение противника началось в 18:00 1 августа.

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Гвардейское — ТОТ Крыма, а также 8 скоростных (реактивных) БПЛА из Брянской обл. РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, указано, что произошло попадание 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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