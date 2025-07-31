Украина увеличила расходы на оборону — из чего будет состоять военный бюджет

Во время голосования в Раде 31 июля решение поддержали 332 народных депутата.

Украина увеличила оборонный бюджет: что известно

Президент Владимир Зеленский подписал закон (№ 13573) об увеличении бюджета в этом году на 412 млрд грн на военные нужды, который Верховная Рада сегодня приняла в целом. Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

За принятие закона о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны проголосовали 332 народных депутата.

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на сумму 412,4 млрд. грн.

Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401,6 млрд грн, в том числе для:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 310,8 млрд грн;

системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) — 84,1 млрд грн;

Службы безопасности — 1,6 млрд грн;

Главного управления разведки Минобороны — 4,5 млрд грн;

Администрации Госспецсвязи — 64,5 млн грн;

Управление государственной охраны — 505 млн грн.

Отмечается, что основными факторами, повлиявшими на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета, являются пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Подласа накануне отметила, что предыдущий законопроект по изменениям в бюджет (№ 13439-3) не может быть рассмотрен в зале, однако остается критическая проблема выплаты денежного довольствия военнослужащим в августе. Поделиться

Соответственно сегодня утром мы с Русланом Стефанчуком, Александром Корниенко, Еленой Кондратюк и руководителями фракций зарегистрировали НОВЫЙ проект закона № 13573 об изменениях в бюджет-2025, который включает лишь увеличение расходов на сектор обороны.

По ее словам, законопроектом предлагается увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд — на денежное довольствие военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, остальные — на другие нужды войска.

Кроме того, в тексте законопроекта важна текстовая норма, а именно — новое распределение НДФЛ с 1 августа: 60% — направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения); 30% — Госспецсвязи на дроны; 10% — на нужды бригад.

Среди источников покрытия увеличенных расходов она назвала увеличение привлечения средств от ОВГЗ (184,9 млрд грн), перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (147,5 млрд грн), уменьшение расходов на погашение ОВГЗ (65,1 млрд грн) и уменьшение расходов на обслуживание за счет курса валют и реструктуризаций (11,2 млрд грн).

Ранее правительство приняло законопроект по изменениям в государственный бюджет на 2025 год. Планировалось увеличить расходы на безопасность и оборону на 449 млрд. гривен. Источниками покрытия этих расходов тогдашний премьер-министр Денис Шмигаль назвал увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.