Рада поддержала законопроект Зеленского относительно независимости НАБУ и САП

31 июля Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 13533 по возвращению независимых полномочий НАБУ и САП.

Рада приняла законопроект № 13533: что известно

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП проголосован за основу и в целом 331 голосом. Удержались или против нет. Ярослав Железняк Народный депутат Украины

По фракциям за этот закон голосовали так:

Слуга Народа — 214

ЕС — 27

Голос — 16

Батьківщина — 4

Довіра — 17

За будущее — 11

Восстановление — 9

Платформа за жизнь — 17

Внефракционные — 15

Отметим, что впервые с 2022 шла прямая трансляция заседания Совета.

Напомним, что 24 июля президент Зеленский предложил новый проект закона №13533, фактически аннулировав предыдущий, внеся "предохранители" для сохранения независимости антикоррупционных органов. При этом нардепы подали шесть альтернатив законопроекту Зеленского.

По словам президента, его альтернативный законопроект "обеспечит силу системе правопорядка".

После представления президентского законопроекта НАБУ и САП, также участвовавших в подготовке текста, сообщили, что № 13533 "восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП" и призвали Совет как можно быстрее принять его. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют антикоррупционные органы.

Законопроект определяет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного руководителя органа прокуратуры для прокуроров САП. Это гарантирует их процессуальную независимость от генпрокурора по делам, расследуемым НАБУ. Поделиться

Согласно документу генеральному прокурору запрещено предоставлять обязательные письменные указания детективам НАБУ, передавать их дела другим органам (за исключением особых обстоятельств военного времени) или вмешиваться в работу прокуроров САП или детективов НАБУ. Также генпрокурор не может изменять подследственность дел НАБУ без согласия руководителя САП.

С одной стороны, документ должен гарантировать независимость НАБУ и САП. Однако есть нюанс. Проектом №13533 предусмотрено, что сотрудники Бюро и ряда правоохранительных органов с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

В НАБУ объясняют, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ.