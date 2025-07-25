Закон о НАБУ и САП. В городах Украины продолжаются акции протеста
Категория
Украина
Дата публикации

Закон о НАБУ и САП. В городах Украины продолжаются акции протеста

Киев
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Источник:  Укринформ

В столице и еще нескольких городах четвертый день проходят акции против принятого парламентом и подписанного Президентом закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов - НАБУ и САП.

Главные тезисы

  • Акции протеста против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП продолжаются в городах Украины.
  • Участники требуют отмены закона и восстановления независимости антикоррупционных органов.

В городах Украины продолжаются протесты против закона о НАБУ

В Киеве сотни митингующих снова собрались на площади у театра им. Ивана Франко.

Киев

В Запорожье на акцию против закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, вышли около полусотни человек.

Организаторы призвали участников воздержаться от нецензурной лексики на плакатах и не скандировать ничего, что могло быть расценено как провокация.

Запорожье

Я прошу вас удержаться от матов в лозунгах и, если на ваших плакатах есть нецензурные слова, то уберите. Мы хотим, чтобы Запорожье было культурной столицей Украины, — призвал участников организатор акции Александр Спивак.

В Запорожье молодежь выходит на акцию уже третий день. Сегодня собралось около 50-60 человек. Участники стоят вдоль проспекта и скандируют "Закон без лазейок", "Где коррупция, нет будущего", "Наш голос сильнее".

Запорожье

Как и в предыдущие дни, на акцию вышли молодые люди. Они говорят, что акция продлится минимум до 31 июля, когда ВР рассмотрит новые законопроекты, которые должны восстановить полномочия антикоррупционных органов.

В Одессе 25 июля в четвертый раз состоялась акция против закона 12414 о подчинении НАБУ и САП Генпрокуратуре. На центральной улице города собралось около 20 человек.

Одесса

Мы самая демократическая страна из всех постсоветских, но этот закон делает из нас Россию, отмечают митингующие.

22 июля Верховная Рада приняла закон об уменьшении полномочий НАБУ и САП. В тот же день Президент Владимир Зеленский подписал его.

В Киеве и других городах Украины начались митинги против нового закона.

24 июля Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости антикоррупционной инфраструктуры.

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