Закон о НАБУ и САП. В городах Украины продолжаются акции протеста

В столице и еще нескольких городах четвертый день проходят акции против принятого парламентом и подписанного Президентом закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов - НАБУ и САП.
Главные тезисы
- Акции протеста против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП продолжаются в городах Украины.
- Участники требуют отмены закона и восстановления независимости антикоррупционных органов.
В городах Украины продолжаются протесты против закона о НАБУ
В Киеве сотни митингующих снова собрались на площади у театра им. Ивана Франко.
В Запорожье на акцию против закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, вышли около полусотни человек.
Организаторы призвали участников воздержаться от нецензурной лексики на плакатах и не скандировать ничего, что могло быть расценено как провокация.
В Запорожье молодежь выходит на акцию уже третий день. Сегодня собралось около 50-60 человек. Участники стоят вдоль проспекта и скандируют "Закон без лазейок", "Где коррупция, нет будущего", "Наш голос сильнее".
Как и в предыдущие дни, на акцию вышли молодые люди. Они говорят, что акция продлится минимум до 31 июля, когда ВР рассмотрит новые законопроекты, которые должны восстановить полномочия антикоррупционных органов.
В Одессе 25 июля в четвертый раз состоялась акция против закона 12414 о подчинении НАБУ и САП Генпрокуратуре. На центральной улице города собралось около 20 человек.
22 июля Верховная Рада приняла закон об уменьшении полномочий НАБУ и САП. В тот же день Президент Владимир Зеленский подписал его.
В Киеве и других городах Украины начались митинги против нового закона.
24 июля Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости антикоррупционной инфраструктуры.
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