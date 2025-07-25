Закон щодо НАБУ і САП. У містах України продовжуються акції протесту

У столиці та ще кількох містах четвертий день поспіль відбуваються акції проти ухваленого парламентом та підписаного Президентом закону про обмеження повноважень антикорупційних органів - НАБУ та САП.
Головні тези:
- Мітинги проти закону про обмеження повноважень НАБУ та САП тривають у різних містах України.
- Учасники акцій вимагають скасування закону та відновлення повноважень антикорупційних органів.
- Молодь активно долучається до протестів вимагаючи збереження незалежних антикорупційних органів.
У містах України продовжуються протести щодо закону про НАБУ
У Києві сотні мітингувальників знову зібралися на площі біля театру ім. Івана Франка.
У Запоріжжі на акцію проти закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ та САП, вийшло близько півсотні людей.
Організатори закликали учасників утриматися від нецензурної лексики на плакатах та не скандувати нічого, що могло би бути розцінено, як провокація.
У Запоріжжі молодь виходить на акцію вже третій день поспіль. Сьогодні зібралося близько 50-60 людей. Учасники стоять вздовж проспекту та скандують «Закон без лазівок», «Де корупція, немає майбутнього», «Наш голос сильніше».
Як і в попередні дні на акцію вийшли молоді люди. Вони кажуть, що акція триватиме мінімум до 31 липня, коли ВР розгляне нові законопроєкти, які мають поновити повноваження антикорупційних органів.
В Одесі 25 липня вчетверте відбулася акція проти закону 12414 щодо підпорядкування НАБУ та САП Генпрокуратурі. На центральній вулиці міста зібралися близько 20 людей.
22 липня Верховна Рада ухвалила закон про зменшення повноважень НАБУ і САП. Того ж дня Президент Володимир Зеленський його підписав.
У Києві та інших містах України почалися мітинги проти нового закону.
24 липня Зеленський погодив текст законопроєкту щодо незалежності антикорупційної інфраструктури.
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