Закон щодо НАБУ і САП. У містах України продовжуються акції протесту

У столиці та ще кількох містах четвертий день поспіль відбуваються акції проти ухваленого парламентом та підписаного Президентом закону про обмеження повноважень антикорупційних органів - НАБУ та САП.

У містах України продовжуються протести щодо закону про НАБУ

У Києві сотні мітингувальників знову зібралися на площі біля театру ім. Івана Франка.

Київ

У Запоріжжі на акцію проти закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ та САП, вийшло близько півсотні людей.

Організатори закликали учасників утриматися від нецензурної лексики на плакатах та не скандувати нічого, що могло би бути розцінено, як провокація.

Запоріжжя

Я прошу вас утриматися від матів у гаслах і, якщо на ваших плакатах є нецензурні слова, то приберіть. Ми хочемо, щоби Запоріжжя було культурною столицею України, — закликав учасників організатор акції Олександр Співак. Поширити

У Запоріжжі молодь виходить на акцію вже третій день поспіль. Сьогодні зібралося близько 50-60 людей. Учасники стоять вздовж проспекту та скандують «Закон без лазівок», «Де корупція, немає майбутнього», «Наш голос сильніше».

Запоріжжя

Як і в попередні дні на акцію вийшли молоді люди. Вони кажуть, що акція триватиме мінімум до 31 липня, коли ВР розгляне нові законопроєкти, які мають поновити повноваження антикорупційних органів.

В Одесі 25 липня вчетверте відбулася акція проти закону 12414 щодо підпорядкування НАБУ та САП Генпрокуратурі. На центральній вулиці міста зібралися близько 20 людей.

Одеса

Ми — найдемократичніша країна з усіх пострадянських, але цей закон робить з нас Росію, — зазначають мітингувальники. Поширити

22 липня Верховна Рада ухвалила закон про зменшення повноважень НАБУ і САП. Того ж дня Президент Володимир Зеленський його підписав.

У Києві та інших містах України почалися мітинги проти нового закону.

24 липня Зеленський погодив текст законопроєкту щодо незалежності антикорупційної інфраструктури.