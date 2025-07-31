Рада підтримала законопроєкт Зеленського щодо незалежності НАБУ і САП

31 липня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт № 13533 шодо повернення незалежних повноважень НАБУ і САП.
Головні тези:
- Законопроєкт № 13533 створений для повернення незалежних повноважень НАБУ та САП в Україні.
- Президент Зеленський запропонував новий проєкт закону, який має забезпечити силу системі правопорядку та збереження незалежності антикорупційних органів.
- Новий закон визначає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного очільника для прокурорів САП, гарантуючи їхню процесуальну незалежність.
Рада ухвалила законопроєкт № 13533: що відомо
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
По фракціях за цей закон голосували так:
Слуга Народу — 214
ЄС — 27
Голос — 16
Батьківщина — 4
Довіра — 17
За майбутнє — 11
Відновлення — 9
Платформа за життя — 17
Позафракційні — 15
Зазначимо, що вперше з 2022 року йшла пряма трансляція засідання Ради.
Нагадаємо, що 24 липня президент Зеленський запропонував новий проєкт закону № 13533, фактично анулювавши попередній, внісши "запобіжники" для збереження незалежності антикорупційних органів. При цьому нардепи подали шість альтернатив законопроєкту Зеленського.
За словами президента, його альтернативний законопроєкт "забезпечить силу системі правопорядку". № 13533 глава держави вніс до Ради після проведених нарад з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів.
Після подання президентського законопроєкту НАБУ та САП, які також брали участь у підготовці тексту, повідомили, що № 13533 "відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП" та закликали Раду якнайшвидше ухвалити його. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують антикорупційні органи.
Згідно з документом, генеральному прокурору заборонено надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, передавати їхні справи іншим органам (за винятком особливих обставин воєнного часу) або втручатися в роботу прокурорів САП чи детективів НАБУ. Також генпрокурор не може змінювати підслідність справ НАБУ без згоди керівника САП.
З одного боку документ має гарантувати незалежність НАБУ та САП. Однак є нюанс. Проєктом №13533 передбачено, що співробітники Бюро та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.
В НАБУ пояснюють, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-