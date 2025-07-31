Рада підтримала законопроєкт Зеленського щодо незалежності НАБУ і САП

Рада ухвалила законопроєкт № 13533: що відомо

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП проголосовано за основу та в цілому 331 голосом. Утримались чи проти немає. Ярослав Железняк Народний депутат України

По фракціях за цей закон голосували так:

Слуга Народу — 214

ЄС — 27

Голос — 16

Батьківщина — 4

Довіра — 17

За майбутнє — 11

Відновлення — 9

Платформа за життя — 17

Позафракційні — 15

Зазначимо, що вперше з 2022 року йшла пряма трансляція засідання Ради.

Нагадаємо, що 24 липня президент Зеленський запропонував новий проєкт закону № 13533, фактично анулювавши попередній, внісши "запобіжники" для збереження незалежності антикорупційних органів. При цьому нардепи подали шість альтернатив законопроєкту Зеленського.

За словами президента, його альтернативний законопроєкт "забезпечить силу системі правопорядку". № 13533 глава держави вніс до Ради після проведених нарад з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів.

Після подання президентського законопроєкту НАБУ та САП, які також брали участь у підготовці тексту, повідомили, що № 13533 "відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП" та закликали Раду якнайшвидше ухвалити його. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують антикорупційні органи.

Законопроєкт визначає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як самостійного очільника органу прокуратури для прокурорів САП. Це гарантує їхню процесуальну незалежність від генпрокурора у справах, які розслідує НАБУ. Поширити

Згідно з документом, генеральному прокурору заборонено надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, передавати їхні справи іншим органам (за винятком особливих обставин воєнного часу) або втручатися в роботу прокурорів САП чи детективів НАБУ. Також генпрокурор не може змінювати підслідність справ НАБУ без згоди керівника САП.

З одного боку документ має гарантувати незалежність НАБУ та САП. Однак є нюанс. Проєктом №13533 передбачено, що співробітники Бюро та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

В НАБУ пояснюють, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.