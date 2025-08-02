Cили ППО розкрили подробиці повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Cили ППО розкрили подробиці повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 1-2 серпня - що відомо

Протягом ночі 1-2 серпня армія РФ здійснювала атаку на Україну 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі ППО вдалося успішно знешкодити 45 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Сили ППО працювали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях.

Атака Росії на Україну 1-2 серпня — що відомо

Новий повітряний напад противника розпочався о 18:00 1 серпня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Гвардійське — ТОТ Криму, а також 8 швидкісних (реактивних) БпЛА із Брянської обл. РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

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