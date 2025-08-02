Cили ППО розкрили подробиці повітряного бою з Росією

Протягом ночі 1-2 серпня армія РФ здійснювала атаку на Україну 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі ППО вдалося успішно знешкодити 45 ворожих цілей.

Атака Росії на Україну 1-2 серпня — що відомо

Новий повітряний напад противника розпочався о 18:00 1 серпня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Гвардійське — ТОТ Криму, а також 8 швидкісних (реактивних) БпЛА із Брянської обл. РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Поширити

Окрім того, вказано, що відбулося влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.