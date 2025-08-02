Cили ППО розкрили подробиці повітряного бою з Росією

Протягом ночі 1-2 серпня армія РФ здійснювала атаку на Україну 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі ППО вдалося успішно знешкодити 45 ворожих цілей.
Головні тези:
- Сили ППО працювали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях.
Атака Росії на Україну 1-2 серпня — що відомо
Новий повітряний напад противника розпочався о 18:00 1 серпня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Гвардійське — ТОТ Криму, а також 8 швидкісних (реактивних) БпЛА із Брянської обл. РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
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