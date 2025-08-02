Конфликт с ТЦК в Виннице — появилась первая реакция Нацполиции
Категория
Украина
Дата публикации

Конфликт с ТЦК в Виннице — появилась первая реакция Нацполиции

Нацполиция выступила с официальным комментарием
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Источник:  ГУ Нацполиции в Винницкой области

Национальная полиция Винницкой области официально подтвердила, что начала расследование обстоятельств инцидента, который произошел вблизи стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Главные тезисы

  • Полиция утверждает, что военнослужащие ТЦК обнаружили и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.
  • К учреждению подошли много людей, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь.

Нацполиция выступила с официальным комментарием

По словам представителей ГУ Нацполиции Винницкой области, во время мероприятий по оповещению жителей региона о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, утверждается, что к учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломала ворота объекта и пыталась прорваться внутрь.

Против указанных лиц были применены полицейские меры для вытеснения последних за территорию объекта.

Кроме того, указано, что представители полиции проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

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