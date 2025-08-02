Россияне убили двух гражданских в Херсоне

Херсонская областная военная администрация обращает внимание международного сообщества на то, что только утром 2 августа российские захватчики унесли жизни двух мирных жителей Херсона.
Главные тезисы
- Тело погибшего мужчины деблокировали из-под завалов собственного дома.
- Также под удары врага попала Днепропетровская область.
Херсонцы продолжают погибать из-за атак РФ
Как сообщает Херсонская ОВА, в результате российских обстрелов Корабельного района смертельные травмы получила 68-летняя женщина.
Кроме того, еще двое гражданских пострадали — 41-летний мужчина получил взрывную травму, множественные ранения туловища и конечностей и 79-летний мужчина со взрывной травмой.
Местные власти подчеркивают, что в Днепровском районе армия РФ накрыла огнем жилой дом, тело мужчины деблокировали из-под завалов.
Также указано, что около 5:00 враг обстрелял из артиллерии Белозерку.
В результате новой атаки противника пострадали двое местных мужчин, которым 56 и 55 лет. В момент атаки они находились дома.
Кроме того, указано, что в результате российских обстрелов Днепропетровщины пострадали по меньшей мере три человека.
Также под удары врага попали объекты гражданской инфраструктуры.
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