Россияне убили двух гражданских в Херсоне

Херсонская областная военная администрация обращает внимание международного сообщества на то, что только утром 2 августа российские захватчики унесли жизни двух мирных жителей Херсона.

Херсонцы продолжают погибать из-за атак РФ

Как сообщает Херсонская ОВА, в результате российских обстрелов Корабельного района смертельные травмы получила 68-летняя женщина.

Кроме того, еще двое гражданских пострадали — 41-летний мужчина получил взрывную травму, множественные ранения туловища и конечностей и 79-летний мужчина со взрывной травмой.

Местные власти подчеркивают, что в Днепровском районе армия РФ накрыла огнем жилой дом, тело мужчины деблокировали из-под завалов.

Также указано, что около 5:00 враг обстрелял из артиллерии Белозерку.

В результате новой атаки противника пострадали двое местных мужчин, которым 56 и 55 лет. В момент атаки они находились дома.

Всего в Херсонской области за 1 августа погиб один человек, еще 9 получили ранения. Поделиться

Кроме того, указано, что в результате российских обстрелов Днепропетровщины пострадали по меньшей мере три человека.