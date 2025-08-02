Украина успешно поразила несколько военных объектов в России — фото и видео

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям страны-агрессорки России, которые активно враг использует для ведения захватнической войны. Что важно понимать, мощная "бавовна" гремела в разных регионах РФ.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что новая "бавовна" стал ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранение гражданских.

Согласно последним данным, Силы обороны Украины успешно поразили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли врага — речь идет о Рязанском и Новокуйбешивском нефтеперерабатывающих заводах.

Более того, указано, что украинские дроны совершили атаку на базу горюче-смазочных материалов «Анна нефтепродукт» в Воронежской области.

Кроме того, поражено предприятие АО «Пензское производственное объединение «Электроприбор», специализирующееся на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники. Поделиться

Раздалось много взрывов, вспыхнули мощные пожары на территории этих объектов.

Еще больше подробностей относительно последствий атак будет объявлено впоследствии.