Украина успешно поразила несколько военных объектов в России — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украина успешно поразила несколько военных объектов в России — фото и видео

Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
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Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям страны-агрессорки России, которые активно враг использует для ведения захватнической войны. Что важно понимать, мощная "бавовна" гремела в разных регионах РФ.

Главные тезисы

  • Боевую работу проделали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ и СБУ в сотрудничестве с разведывательными службами.
  • Еще больше деталей будут объявлены со временем.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что новая "бавовна" стал ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранение гражданских.

Согласно последним данным, Силы обороны Украины успешно поразили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли врага — речь идет о Рязанском и Новокуйбешивском нефтеперерабатывающих заводах.

Более того, указано, что украинские дроны совершили атаку на базу горюче-смазочных материалов «Анна нефтепродукт» в Воронежской области.

Кроме того, поражено предприятие АО «Пензское производственное объединение «Электроприбор», специализирующееся на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

Раздалось много взрывов, вспыхнули мощные пожары на территории этих объектов.

Еще больше подробностей относительно последствий атак будет объявлено впоследствии.

Боевую работу проделали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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