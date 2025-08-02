Украина успешно поразила несколько военных объектов в России — фото и видео

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям страны-агрессорки России, которые активно враг использует для ведения захватнической войны. Что важно понимать, мощная "бавовна" гремела в разных регионах РФ.
Главные тезисы
- Боевую работу проделали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ и СБУ в сотрудничестве с разведывательными службами.
- Еще больше деталей будут объявлены со временем.
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что новая "бавовна" стал ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранение гражданских.
Согласно последним данным, Силы обороны Украины успешно поразили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли врага — речь идет о Рязанском и Новокуйбешивском нефтеперерабатывающих заводах.
Более того, указано, что украинские дроны совершили атаку на базу горюче-смазочных материалов «Анна нефтепродукт» в Воронежской области.
Раздалось много взрывов, вспыхнули мощные пожары на территории этих объектов.
Еще больше подробностей относительно последствий атак будет объявлено впоследствии.
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