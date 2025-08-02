"Очень плохие вещи". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно РФ

По словам американского лидера Дональда Трампа, атомные субмарины, которые он приказал передислоцировать из-за угроз бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, уже находятся ближе к России.
Главные тезисы
- Президент США убежден в необходимости подготовки к любым сценариям развития событий.
- Он также предупредил, что Путин хочет захватить всю Украину.
Трамп не хочет терпеть проделки Медведева
По словам американского лидера, он обращает внимание на эти громкие заявления.
Глава Белого дома убежден, что Штаты должны быть всегда готовы к любым сценариям.
Он официально подтвердил, что они сейчас ближе к России.
По мнению президента США, Путин хочет попытаться захватить всю Украину.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-