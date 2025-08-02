"Очень плохие вещи". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно РФ
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Политика
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"Очень плохие вещи". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно РФ

Трамп не хочет терпеть проделки Медведева
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Источник:  online.ua

По словам американского лидера Дональда Трампа, атомные субмарины, которые он приказал передислоцировать из-за угроз бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, уже находятся ближе к России.

Главные тезисы

  • Президент США убежден в необходимости подготовки к любым сценариям развития событий.
  • Он также предупредил, что Путин хочет захватить всю Украину.

Трамп не хочет терпеть проделки Медведева

Медведев говорил очень плохие вещи, затрагивая тему ядерного оружия. И когда вы вспоминаете слово «ядерное», знаете ли, у меня загораются глаза. И я говорю: нам лучше быть осторожными, потому что это самая большая угроза. Ему не нужно было это говорить. У него острый язык.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, он обращает внимание на эти громкие заявления.

Глава Белого дома убежден, что Штаты должны быть всегда готовы к любым сценариям.

Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова — только слова, и ничего больше, — объяснил свое решение Дональд Трамп.

Он официально подтвердил, что они сейчас ближе к России.

По мнению президента США, Путин хочет попытаться захватить всю Украину.

Я думаю, что ему будет очень сложно. Он явно крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось. Но я удивлен. У нас было много хороших разговоров, где мы могли бы закончить это дело, и вдруг начинают лететь бомбы, — посетовал Трамп.

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