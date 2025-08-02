"Очень плохие вещи". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно РФ

Я думаю, что ему будет очень сложно. Он явно крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось. Но я удивлен. У нас было много хороших разговоров, где мы могли бы закончить это дело, и вдруг начинают лететь бомбы, — посетовал Трамп.