"Не будет союзников". Посол США раскрыл план Трампа относительно Путина

Как отметил посол США при НАТО Мэтью Витакер, американский лидер Дональд Трамп имеет мощные рычаги влияния для дипломатического завершения войны России против Украины. Прежде всего, речь идет о том, что глава Белого дома может остановить способность Путина финансировать войну, а также лишить его союзников.
Главные тезисы
- По убеждению дипломата, Трамп знает, как остановить Путина.
- Кроме того, у него есть несколько вариантов для реализации своей цели.
Что известно о плане Трампа касательно России
Мэтью Витакер четко дал понимать, что угрозы президента США по введению санкций не являются пустыми словами.
По словам американского посла, Дональд Трамп настроен решительно, сообщает Newsmax.
По его мнению, это заставит Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной.
Мэтью Витакер также добавил, что Киев и Москва должны прийти к соглашению, которое, по всей вероятности, не будет идеальным для них.
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