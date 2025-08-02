"Не будет союзников". Посол США раскрыл план Трампа относительно Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

"Не будет союзников". Посол США раскрыл план Трампа относительно Путина

Что известно о плане Трампа касательно России
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Источник:  online.ua

Как отметил посол США при НАТО Мэтью Витакер, американский лидер Дональд Трамп имеет мощные рычаги влияния для дипломатического завершения войны России против Украины. Прежде всего, речь идет о том, что глава Белого дома может остановить способность Путина финансировать войну, а также лишить его союзников.

Главные тезисы

  • По убеждению дипломата, Трамп знает, как остановить Путина.
  • Кроме того, у него есть несколько вариантов для реализации своей цели.

Что известно о плане Трампа касательно России

Мэтью Витакер четко дал понимать, что угрозы президента США по введению санкций не являются пустыми словами.

По словам американского посла, Дональд Трамп настроен решительно, сообщает Newsmax.

Суть состоит в том, что Путин должен продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает ее Бразилии. И эти страны теперь испытывают достаточно значительное влияние из-за того, что ведут бизнес с Россией, а у России не будет никаких друзей. У нее нет никаких торговых союзников. И ее способность финансировать эту войну закончится, — подчеркнул посол США при НАТО.

По его мнению, это заставит Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной.

Мэтью Витакер также добавил, что Киев и Москва должны прийти к соглашению, которое, по всей вероятности, не будет идеальным для них.

Все карты в руках Соединенных Штатов Америки. И самое главное, что все карты в руках Дональда Трампа. Это не последний вариант, который у него есть, — предупредил американский дипломат.

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