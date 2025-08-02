"Не будет союзников". Посол США раскрыл план Трампа относительно Путина

Суть состоит в том, что Путин должен продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает ее Бразилии. И эти страны теперь испытывают достаточно значительное влияние из-за того, что ведут бизнес с Россией, а у России не будет никаких друзей. У нее нет никаких торговых союзников. И ее способность финансировать эту войну закончится, — подчеркнул посол США при НАТО.