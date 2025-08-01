Атомные субмарины России могли попасть под удар цунами

Как удалось узнать изданию The Telegraph, из-за мощного землетрясения и цунами на Камчатке, вполне возможно, пострадала российская база атомных подлодок в поселке Рыбачий.

Землетрясение и цунами создали России дополнительные проблемы

Журналисты внимательно проанализировали снимки, сделанные спутником Umbra Space на следующий день после землетрясения.

Они указывают на то, что часть одного из пирсов изменила свое положение: существует высокая вероятность того, что конструкцию сорвало с места мощными волнами.

Пока нет никаких доказательств того, что в момент природного бедствия рядом с пострадавшим пирсом находилась подлодка.

По словам специалистов, в целом из-за повреждения самого сооружения особых последствий для российского флота не будет.

Редакция издания обращает внимание на то, что также важно узнать, какие еще разрушения могла испытать военная база в поселке Рыбачий.

Что важно понимать, именно по ней цунами ударило всего через 15 минут после землетрясения.

До сих пор не удалось узнать, успели ли россияне вывести в море пришвартованные подлодки до того, как о них ударили волны.