Атомные субмарины России могли попасть под удар цунами

Как удалось узнать изданию The Telegraph, из-за мощного землетрясения и цунами на Камчатке, вполне возможно, пострадала российская база атомных подлодок в поселке Рыбачий.
Главные тезисы
- Существенные повреждения можно увидеть в порту Северо-Курильск.
- Рыбачий является самой близкой к США базой российских атомных субмарин.
Землетрясение и цунами создали России дополнительные проблемы
Журналисты внимательно проанализировали снимки, сделанные спутником Umbra Space на следующий день после землетрясения.
Они указывают на то, что часть одного из пирсов изменила свое положение: существует высокая вероятность того, что конструкцию сорвало с места мощными волнами.
Пока нет никаких доказательств того, что в момент природного бедствия рядом с пострадавшим пирсом находилась подлодка.
По словам специалистов, в целом из-за повреждения самого сооружения особых последствий для российского флота не будет.
Редакция издания обращает внимание на то, что также важно узнать, какие еще разрушения могла испытать военная база в поселке Рыбачий.
Что важно понимать, именно по ней цунами ударило всего через 15 минут после землетрясения.
До сих пор не удалось узнать, успели ли россияне вывести в море пришвартованные подлодки до того, как о них ударили волны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-