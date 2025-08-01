Атомні субмарини Росії могли потрапити під удар цунамі

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, через потужний землетрус і цунамі на Камчатці, цілком можливо, постраждала російська база атомних підводних човнів у селищі Рибачий.

Землетрус і цунамі створили Росії додаткові проблеми

Журналісти уважно проаналізували знімки, зроблені супутником Umbra Space наступного дня після землетрусу.

Вони вказують на те, що частина одного з пірсів змінила своє положення: існує висока ймовірність того, конструкцію зірвало з місця потужними хвилями.

Наразі немає жодних доказів того, що в момент природного лиха поруч із постраждалим пірсом перебував підводний човен.

За словами фахівців, загалом пошкодження самої споруди особливих наслідків для російського флоту не матиме.

Редакція видання звертає увагу на те, що також важливо дізнатися, яких ще руйнувань могла зазнати військова база у селищі Рибачий.

Що важливо розуміти, саме по ній цунамі вдарило усього лише за 15 хвилин після землетрусу.

Досі не вдалося дізнатися, чи встигли росіяни вивести в море пришвартовані підводні човни до того, як про них ударили хвилі.