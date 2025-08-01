Українські воїни просунулися вперед на Запоріжжі

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що Сили оборони України змогли просунутися вперед у східній частині Запорізької області. Це вже не перший випадок, коли бійці ЗСУ демонструють успіхи на цій ділянці фронту протягом останнього часу.

Що відомо про нові досягнення українських бійців

За словами американських аналітиків, вони уважно проаналізували геолокаційні кадри.

Останні вказують на те, що воїни ЗСУ успішно повернули контроль над Темирівкою на північний схід від Гуляйполя.

Ба більше, наголошується, що ще кілька просувань українських захисників зафіксовано на Лиманському напрямку, а саме на південь від Діброви — на схід від Лиману.

Також ЗСУ просунулися в напрямку Великомихайлівки та відновили контроль над Маліївкою. Поширити

До слова, нещодавно стало відомо, що Збройні сили України змогли відновити кілька позицій у районі міста Оріхів у Запорізькій області.

Цю інформацію офіційно підтвердив представник сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Останній наголосив, що бійці ЗСУ заманюють російських загарбників у пастки, після чого контратакують.

Окрім того, стало відомо, що ворог не окупував Кам'янське Запорізької області, там тривають бої.