Німеччина передасть Україні одразу 2 системи Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передасть Україні одразу 2 системи Patriot

Німеччина анонсувала надання Україні Patriot
Джерело:  Reuters

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно підтвердив, що Берлін поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що ФРН буде першою у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Головні тези:

  • Процес надання пускових установок розпочнеться найближчими днями.
  •  Загалом Україні потрібно понад 10 систем Patriot.

Німеччина анонсувала надання Україні Patriot

За словами Бориса Пісторіуса, завдяки зобов'язанням офіційного Вашингтона його країна має можливість спочатку передати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot.

Він також офіційно підтвердив, що Бундесвер спочатку доставить додаткові пускові установки Patriot в Україну найближчими днями, а потім, через два-три місяці, передасть інші елементи системи.

Окрім того, наголошується, що Берлін отримає від США в прискореному темпі нові системи Patriot.

Як уже згадувалося раніше, 14 липня американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що Штати більше не будуть надавати зброю Україні безплатно — тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

За словами посла України в Німеччині, питання щодо кількості систем ППО Patriot, які Берлін може надати Києву, доволі довго та детально обговорювалося.

Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти п'ять систем. Втім, насправді нам потрібно десять і більше, — наголосив Олексій Макеєв.

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