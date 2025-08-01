Німеччина передасть Україні одразу 2 системи Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно підтвердив, що Берлін поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що ФРН буде першою у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Німеччина анонсувала надання Україні Patriot

За словами Бориса Пісторіуса, завдяки зобов'язанням офіційного Вашингтона його країна має можливість спочатку передати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot.

Він також офіційно підтвердив, що Бундесвер спочатку доставить додаткові пускові установки Patriot в Україну найближчими днями, а потім, через два-три місяці, передасть інші елементи системи.

Окрім того, наголошується, що Берлін отримає від США в прискореному темпі нові системи Patriot.

Як уже згадувалося раніше, 14 липня американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що Штати більше не будуть надавати зброю Україні безплатно — тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

За словами посла України в Німеччині, питання щодо кількості систем ППО Patriot, які Берлін може надати Києву, доволі довго та детально обговорювалося.