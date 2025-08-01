Германия передаст Украине сразу 2 системы Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус официально подтвердил, что Берлин поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что ФРГ будет первой в очереди на получение новых систем вместо переданных.
Главные тезисы
- Процесс предоставления пусковых установок начнется в ближайшие дни.
- В целом Украине нужно более 10 систем Patriot.
Германия анонсировала предоставление Украине Patriot
По словам Бориса Писториуса, благодаря обязательствам официального Вашингтона, его страна имеет возможность сначала передать Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot.
Он также официально подтвердил, что Бундесвер сначала доставит дополнительные пусковые установки Patriot в Украину в ближайшие дни, а затем через два-три месяца передаст другие элементы системы.
Кроме того, указано, что Берлин получит от США в ускоренном темпе новые системы Patriot.
Как уже упоминалось ранее, 14 июля американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что Штаты больше не будут предоставлять оружие Украине бесплатно — теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.
По словам посла Украины в Германии, вопрос о количестве систем ПВО Patriot, которые Берлин может предоставить Киеву, довольно долго и подробно обсуждался.
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