Германия передаст Украине сразу 2 системы Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передаст Украине сразу 2 системы Patriot

Германия анонсировала предоставление Украине Patriot
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Источник:  Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус официально подтвердил, что Берлин поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что ФРГ будет первой в очереди на получение новых систем вместо переданных.

Главные тезисы

  • Процесс предоставления пусковых установок начнется в ближайшие дни.
  • В целом Украине нужно более 10 систем Patriot.

Германия анонсировала предоставление Украине Patriot

По словам Бориса Писториуса, благодаря обязательствам официального Вашингтона, его страна имеет возможность сначала передать Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot.

Он также официально подтвердил, что Бундесвер сначала доставит дополнительные пусковые установки Patriot в Украину в ближайшие дни, а затем через два-три месяца передаст другие элементы системы.

Кроме того, указано, что Берлин получит от США в ускоренном темпе новые системы Patriot.

Как уже упоминалось ранее, 14 июля американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что Штаты больше не будут предоставлять оружие Украине бесплатно — теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

По словам посла Украины в Германии, вопрос о количестве систем ПВО Patriot, которые Берлин может предоставить Киеву, довольно долго и подробно обсуждался.

Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас у Соединенных Штатов две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно десять и больше, — отметил Алексей Макеев.

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