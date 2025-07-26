Когда Россия может начать войну против Европы — предупреждение Туска

Польский премьер Дональд Туск официально предупредил, что страна-агрессор РФ может иметь силы на "конфронтацию" с Европой уже в 2027 году. Поэтому его страна начала активно готовиться к такому развитию событий.
Главные тезисы
- Польша больше не имеет права игнорировать реальную угрозу со стороны РФ.
- Официальная Варшава имеет конкретный план действия, который уже претворяет в жизнь.
У Европы осталось мало времени
Как сообщил Дональд Туск, он провел встречу с главнокомандующим силами НАТО в Европе и по совместительству главнокомандующим войсками США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Последний недавно бил тревогу и предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин готовится к войне против НАТО, в том числе и Польши, в 2027 году.
По словам политика, он настроен принимать определенные решения, которые будут напрямую касаться вопросов безопасности.
Кроме того, Туск намерен уделить еще большее внимание "внутренней политической стабильности" в собственной стране.
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