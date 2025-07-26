Когда Россия может начать войну против Европы — предупреждение Туска
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Политика
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Когда Россия может начать войну против Европы — предупреждение Туска

У Европы осталось мало времени
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Источник:  online.ua

Польский премьер Дональд Туск официально предупредил, что страна-агрессор РФ может иметь силы на "конфронтацию" с Европой уже в 2027 году. Поэтому его страна начала активно готовиться к такому развитию событий.

Главные тезисы

  • Польша больше не имеет права игнорировать реальную угрозу со стороны РФ.
  • Официальная Варшава имеет конкретный план действия, который уже претворяет в жизнь.

У Европы осталось мало времени

Как сообщил Дональд Туск, он провел встречу с главнокомандующим силами НАТО в Европе и по совместительству главнокомандующим войсками США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Последний недавно бил тревогу и предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин готовится к войне против НАТО, в том числе и Польши, в 2027 году.

Я также имел возможность сегодня поговорить с бывшим шефом [британской разведки] MI6 и новой главой MI6. Все эти встречи, разговоры, решения посвящены одному: Польша должна быть готова, хорошо подготовлена. Польская армия должна быть хорошо оснащена, а ситуация в Польше стабильна, чтобы мы были готовы к любому сценарию.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По словам политика, он настроен принимать определенные решения, которые будут напрямую касаться вопросов безопасности.

Кроме того, Туск намерен уделить еще большее внимание "внутренней политической стабильности" в собственной стране.

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