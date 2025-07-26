"У вас больше не будет Европы". Трамп публично пригрозил ЕС

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, именно иммиграция "убивает Европу". Он также озвучил жуткий прогноз: если европейские лидеры не изменят эту ситуацию, просто потеряют свой континент.
Главные тезисы
- Трамп считает, что власти ЕС неправильно проводят свою иммиграционную политику.
- Он также утверждает, что ситуация в США начала улучшаться.
Трамп снова начал запугивать Европу
С жестким заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил во время официального визита в Шотландию.
Что важно понимать, он продлится 5 дней.
На этом фоне он выразил свое восхищение работой тех европейских лидеров, которые предотвращают миграцию.
Однако американский лидер не рассказал, кого имеет ввиду — "чтобы не унижать других".
Также глава Белого дома обратил внимание на то, что в течение последнего месяца США не пропустили в свою страну ни одного нелегального мигранта, а также "изгнали много плохих людей".
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