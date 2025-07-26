"У вас больше не будет Европы". Трамп публично пригрозил ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

"У вас больше не будет Европы". Трамп публично пригрозил ЕС

Трамп снова начал запугивать Европу
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Источник:  online.ua

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, именно иммиграция "убивает Европу". Он также озвучил жуткий прогноз: если европейские лидеры не изменят эту ситуацию, просто потеряют свой континент.

Главные тезисы

  • Трамп считает, что власти ЕС неправильно проводят свою иммиграционную политику.
  • Он также утверждает, что ситуация в США начала улучшаться.

Трамп снова начал запугивать Европу

С жестким заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил во время официального визита в Шотландию.

Что важно понимать, он продлится 5 дней.

Относительно иммиграции: вам лучше взять себя в руки. У вас больше не будет Европы... Вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит с Европой.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне он выразил свое восхищение работой тех европейских лидеров, которые предотвращают миграцию.

Однако американский лидер не рассказал, кого имеет ввиду — "чтобы не унижать других".

Некоторые люди, некоторые лидеры не позволили этому произойти. Они не получают должного признания, которое они заслуживают, — подчеркнул Дональд Трамп.

Также глава Белого дома обратил внимание на то, что в течение последнего месяца США не пропустили в свою страну ни одного нелегального мигранта, а также "изгнали много плохих людей".

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