Китай не хочет победы России в войне — какая главная цель Си
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Политика
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Китай не хочет победы России в войне — какая главная цель Си

Си
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Источник:  The Hill

Политический обозреватель Александр Дж. Мотыль обращает внимание на то, что официальному Пекину невыгодно поражение России в войне против Украины, но и безоговорочная победа Владимира Путина Китаю также не нужна. Ключевая цель Си Цзиньпина – максимальное истощение и ослабление страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Китай рассматривает Россию как самую большую угрозу и проблему.
  • КНР хочет, чтобы армия РФ воевала как можно дольше.

Чего на самом деле добивается Китай

По словам эксперта, власти КНР всегда знали и осознавали, что самая большая для них угроза — Россия, а не США.

Америка не находится по соседству и не участвует в изнурительной войне. Несмотря на громкие заявления администрации Трампа, она пока не прибегла к укусам... Напротив, Россия представляет для Китая гораздо более непосредственную проблему, а возможно даже угрозу, — подчеркнул Александр Дж. Мотыль.

Политический обозреватель также предположил, что в целом есть 3 сценария завершения российско-украинской войны, однако для официального Пекина выгоден только один из них.

Если Путин оккупирует Украину, то также попытается аннексировать Северный Казахстан, а это точно не понравится КНР.

Другой сценарий — Россия терпит поражение. Это спровоцирует ряд дестабилизирующих сценариев, также невыгодных для Китая.

При этом самый выгодный для Китая сценарий — тот, в котором Россия победит, но значительно ослабнет. Затяжная изнурительная война отвлекает США и расшатывает Запад, усиливая таким образом влияние Китая, — предупредил аналитик.

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