Китай не хочет победы России в войне — какая главная цель Си

Политический обозреватель Александр Дж. Мотыль обращает внимание на то, что официальному Пекину невыгодно поражение России в войне против Украины, но и безоговорочная победа Владимира Путина Китаю также не нужна. Ключевая цель Си Цзиньпина – максимальное истощение и ослабление страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Китай рассматривает Россию как самую большую угрозу и проблему.
- КНР хочет, чтобы армия РФ воевала как можно дольше.
Чего на самом деле добивается Китай
По словам эксперта, власти КНР всегда знали и осознавали, что самая большая для них угроза — Россия, а не США.
Политический обозреватель также предположил, что в целом есть 3 сценария завершения российско-украинской войны, однако для официального Пекина выгоден только один из них.
Если Путин оккупирует Украину, то также попытается аннексировать Северный Казахстан, а это точно не понравится КНР.
Другой сценарий — Россия терпит поражение. Это спровоцирует ряд дестабилизирующих сценариев, также невыгодных для Китая.
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