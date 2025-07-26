Евросоюз хочет поскорее отказаться от российского газа

Согласно данным информационного агентства Reuters, Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа стран блока от российского газа на один год до января 2027 года.
Главные тезисы
- Вряд ли правительства договорятся перенести запрет на российский газ.
- Однако законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг.
Что известно о планах Евросоюза
Официальный Брюссель готовится к детальному обсуждению плана по запрещению импорта российского газа.
На этот раз власти ЕС будут ориентироваться на юридическое предложение, которое Европейская комиссия выдвинула в прошлом месяце.
Речь идет об абсолютном отказе от импорта российского газа до 1 января 2028 года.
В настоящее время маловероятно, что правительства договорятся перенести запрет на российский газ годом ранее.
Несмотря на это, законодатели блока могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.
К примеру, Вайдер предлагает обязать правительства стран ЕС вводить санкции против компаний, нарушающих запрет, в частности путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.
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