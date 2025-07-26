Евросоюз хочет поскорее отказаться от российского газа
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз хочет поскорее отказаться от российского газа

Что известно о планах Евросоюза
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Источник:  Reuters

Согласно данным информационного агентства Reuters, Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа стран блока от российского газа на один год до января 2027 года.

Главные тезисы

  • Вряд ли правительства договорятся перенести запрет на российский газ.
  • Однако законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг.

Что известно о планах Евросоюза

Официальный Брюссель готовится к детальному обсуждению плана по запрещению импорта российского газа.

На этот раз власти ЕС будут ориентироваться на юридическое предложение, которое Европейская комиссия выдвинула в прошлом месяце.

Речь идет об абсолютном отказе от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

Ведущие законодатели предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года. Предложения подали депутаты Европарламента Инессе Вайдере из правоцентристской "Европейской народной партии" и Вилле Нийностьо из партии "Зеленый союз".

В настоящее время маловероятно, что правительства договорятся перенести запрет на российский газ годом ранее.

Несмотря на это, законодатели блока могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

К примеру, Вайдер предлагает обязать правительства стран ЕС вводить санкции против компаний, нарушающих запрет, в частности путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.

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