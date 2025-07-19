ЕС расширил санкции против Беларуси — кто в списках

ЕС расширил санкции против Беларуси из-за ее помощи РФ в войне с Украиной, впервые введя эмбарго на импорт оружия из этой страны.
Главные тезисы
- Евросоюз расширил санкции против Беларуси из-за поддержки РФ в украинской войне и ввел эмбарго на импорт оружия.
- Ограничения касаются финансовых транзакций, отключения Беларуси от SWIFT и ужесточения санкций против белорусских банков.
- Новый список ограниченных объектов включает белорусские предприятия военно-промышленного комплекса и расширен перечень товаров используемых в военных целях.
ЕС расширил санкции против Беларуси
Решение Совета ЕС было опубликовано в официальном журнале Евросоюза 19 июля.
Также ЕС ужесточили санкции в отношении четырех белорусских банков — "Белагропромбанк", "Банк Дабрабыт", "Банк развития" и "Белинвестбанк".
Также впервые был введен эмбарго на импорт оружия из Беларуси и расширен перечень товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях (включая технику, металлы, пластмассы, химикаты) и укрепление белорусской военной и промышленной базы. Кроме того, вводится запрет на транзит ряда товаров через территорию Беларуси.
В санкционном списке ЕС появилось восемь новых объектов белорусского ВПК:
«Белвнешпромсервис»,
ОКБ ТСП,
«КБ Беспилотные вертолеты»,
Научно-технический центр ЛЭМТ «БелОМО»,
«Лазерные приборы и технологии»,
«Вистан»,
«Рухсервомотор»,
завод «Легмаш».
Всего в списке ограничений насчитывается 55 белорусских организаций. Им запрещено распоряжаться активами в ЕС, а также получать финансовые или материальные ресурсы.
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