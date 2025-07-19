ЕС расширил санкции против Беларуси — кто в списках

ЕС расширил санкции против Беларуси из-за ее помощи РФ в войне с Украиной, впервые введя эмбарго на импорт оружия из этой страны.

ЕС расширил санкции против Беларуси

Решение Совета ЕС было опубликовано в официальном журнале Евросоюза 19 июля.

Совет ЕС утвердил полный запрет на финансовые транзакции из РБ. Ранее Беларусь была отключена от международной системы SWIFT. Поделиться

Также ЕС ужесточили санкции в отношении четырех белорусских банков — "Белагропромбанк", "Банк Дабрабыт", "Банк развития" и "Белинвестбанк".

Также впервые был введен эмбарго на импорт оружия из Беларуси и расширен перечень товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях (включая технику, металлы, пластмассы, химикаты) и укрепление белорусской военной и промышленной базы. Кроме того, вводится запрет на транзит ряда товаров через территорию Беларуси.

В санкционном списке ЕС появилось восемь новых объектов белорусского ВПК:

«Белвнешпромсервис»,

ОКБ ТСП,

«КБ Беспилотные вертолеты»,

Научно-технический центр ЛЭМТ «БелОМО»,

«Лазерные приборы и технологии»,

«Вистан»,

«Рухсервомотор»,

завод «Легмаш».

Всего в списке ограничений насчитывается 55 белорусских организаций. Им запрещено распоряжаться активами в ЕС, а также получать финансовые или материальные ресурсы.