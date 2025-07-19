ЕС расширил санкции против Беларуси — кто в списках
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС расширил санкции против Беларуси — кто в списках

ЕС
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Источник:  Укринформ

ЕС расширил санкции против Беларуси из-за ее помощи РФ в войне с Украиной, впервые введя эмбарго на импорт оружия из этой страны.

Главные тезисы

  • Евросоюз расширил санкции против Беларуси из-за поддержки РФ в украинской войне и ввел эмбарго на импорт оружия.
  • Ограничения касаются финансовых транзакций, отключения Беларуси от SWIFT и ужесточения санкций против белорусских банков.
  • Новый список ограниченных объектов включает белорусские предприятия военно-промышленного комплекса и расширен перечень товаров используемых в военных целях.

ЕС расширил санкции против Беларуси

Решение Совета ЕС было опубликовано в официальном журнале Евросоюза 19 июля.

Совет ЕС утвердил полный запрет на финансовые транзакции из РБ. Ранее Беларусь была отключена от международной системы SWIFT.

Также ЕС ужесточили санкции в отношении четырех белорусских банков — "Белагропромбанк", "Банк Дабрабыт", "Банк развития" и "Белинвестбанк".

Также впервые был введен эмбарго на импорт оружия из Беларуси и расширен перечень товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях (включая технику, металлы, пластмассы, химикаты) и укрепление белорусской военной и промышленной базы. Кроме того, вводится запрет на транзит ряда товаров через территорию Беларуси.

В санкционном списке ЕС появилось восемь новых объектов белорусского ВПК:

  • «Белвнешпромсервис»,

  • ОКБ ТСП,

  • «КБ Беспилотные вертолеты»,

  • Научно-технический центр ЛЭМТ «БелОМО»,

  • «Лазерные приборы и технологии»,

  • «Вистан»,

  • «Рухсервомотор»,

  • завод «Легмаш».

Всего в списке ограничений насчитывается 55 белорусских организаций. Им запрещено распоряжаться активами в ЕС, а также получать финансовые или материальные ресурсы.

Эти санкции стали частью крупного 18 пакета антироссийских санкций, утвержденных Евросоюзом накануне, 18 июля.

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