ЄС розширив санкції проти Білорусі — хто у списках

ЄС розширив санкції проти Білорусі через її допомогу РФ у війні з Україною, вперше запровадивши ембарго на імпорт зброї з цієї країни.
Головні тези:
- ЄС посилив санкції проти Білорусі через співпрацю з РФ в українській війні та вперше введено ембарго на імпорт зброї з цієї країни.
- Розширені обмеження стосовно фінансових транзакцій, відключення Білорусі від міжнародної системи SWIFT та посилені санкції проти білоруських банків.
- У списку обмежень з'явилися нові об'єкти білоруського ВПК, а також розширено перелік товарів та технологій, що можуть бути використані у військових цілях.
ЄС розширив санкції проти Білорусі
Рішення Ради ЄС опублікували в офіційному журналі Євросоюзу 19 липня.
Також ЄС посилили санкції щодо чотирьох білоруських банків — «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт», «Банк розвитку» та «Белінвестбанк».
Також вперше було запроваджено ембарго на імпорт зброї з Білорусі та розширено перелік товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях (включаючи техніку, метали, пластмаси, хімікати) та для зміцнення білоруської військової та промислової бази. Окрім того, запроваджується заборона на транзит низки товарів через територію Білорусі.
У санкційному списку ЄС з'явилися вісім нових об'єктів білоруського ВПК:
«Белзовнішпромсервіс»,
«ОКБ ТСП»,
«КБ Безпілотні гелікоптери»,
Науково-технічний центр ЛЕМТ «БелОМО»,
«Лазерні прилади та технології»,
«Вістан»,
«Рухсервомотор»,
завод «Легмаш».
Загалом тепер у списку обмежень налічується 55 білоруських організацій. Їм заборонено розпоряджатися активами в ЄС, а також одержувати фінансові чи матеріальні ресурси.
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