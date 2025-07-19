ЄС розширив санкції проти Білорусі — хто у списках
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС розширив санкції проти Білорусі — хто у списках

ЄС
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Джерело:  Укрінформ

ЄС розширив санкції проти Білорусі через її допомогу РФ у війні з Україною, вперше запровадивши ембарго на імпорт зброї з цієї країни.

Головні тези:

  • ЄС посилив санкції проти Білорусі через співпрацю з РФ в українській війні та вперше введено ембарго на імпорт зброї з цієї країни.
  • Розширені обмеження стосовно фінансових транзакцій, відключення Білорусі від міжнародної системи SWIFT та посилені санкції проти білоруських банків.
  • У списку обмежень з'явилися нові об'єкти білоруського ВПК, а також розширено перелік товарів та технологій, що можуть бути використані у військових цілях.

ЄС розширив санкції проти Білорусі

Рішення Ради ЄС опублікували в офіційному журналі Євросоюзу 19 липня.

Рада ЄС затвердила повну заборону на фінансові транзакції з РБ. Раніше Білорусь відключили від міжнародної системи SWIFT.

Також ЄС посилили санкції щодо чотирьох білоруських банків — «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт», «Банк розвитку» та «Белінвестбанк».

Також вперше було запроваджено ембарго на імпорт зброї з Білорусі та розширено перелік товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях (включаючи техніку, метали, пластмаси, хімікати) та для зміцнення білоруської військової та промислової бази. Окрім того, запроваджується заборона на транзит низки товарів через територію Білорусі.

У санкційному списку ЄС з'явилися вісім нових об'єктів білоруського ВПК:

  • «Белзовнішпромсервіс»,

  • «ОКБ ТСП»,

  • «КБ Безпілотні гелікоптери»,

  • Науково-технічний центр ЛЕМТ «БелОМО»,

  • «Лазерні прилади та технології»,

  • «Вістан»,

  • «Рухсервомотор»,

  • завод «Легмаш».

Загалом тепер у списку обмежень налічується 55 білоруських організацій. Їм заборонено розпоряджатися активами в ЄС, а також одержувати фінансові чи матеріальні ресурси.

Ці санкції стали частиною великого 18-го пакета антиросійських санкцій, затверджених Євросоюзом напередодні, 18 липня.

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