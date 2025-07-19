ЄС розширив санкції проти Білорусі — хто у списках

Рішення Ради ЄС опублікували в офіційному журналі Євросоюзу 19 липня.

Також ЄС посилили санкції щодо чотирьох білоруських банків — «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт», «Банк розвитку» та «Белінвестбанк».

Також вперше було запроваджено ембарго на імпорт зброї з Білорусі та розширено перелік товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях (включаючи техніку, метали, пластмаси, хімікати) та для зміцнення білоруської військової та промислової бази. Окрім того, запроваджується заборона на транзит низки товарів через територію Білорусі.