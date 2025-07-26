Євросоюз хоче швидше відмовитися від російського газу

Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови країн блоку від російського газу на один рік — до січня 2027 року.

Що відомо про плани Євросоюзу

Офіційний Брюссель готується до детального обговорення плану щодо заборони імпорт російського газу.

Цього разу влада ЄС буде орієнтуватися на юридичну пропозицію, яку Європейська комісія висунула минулого місяця.

Йдеться про абсолютну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Провідні законодавці запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Пропозиції подали депутати Європарламенту Інесе Вайдере з правоцентристської "Європейської народної партії" та Вілле Нійністьо з партії "Зелений союз". Поширити

Наразі існує низька ймовірність того, що уряди домовляться перенести заборону на російський газ на рік раніше.

Попри це, законодавці блоку мають можливість використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

До прикладу, Вайдере пропонує зобов'язати уряди країн ЄС вводити санкції проти компаній, які порушують заборону, зокрема шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.