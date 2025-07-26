Китай не хоче перемоги Росії у війні — яка головна мета Сі

Політичний оглядач Олександр Дж. Мотиль звертає увагу на те, що офіційному Пекіну невигідна поразка Росії у війні проти України, але й беззастережна перемога Володимира Путіна Китаю також не треба. Ключова ціль Сі Цзіньпіна — максимальне виснаження та ослаблення країни-агресорки.
Головні тези:
- Китай розглядає Росію як найбільшу загрозу та проблему.
- КНР хоче, щоб армія РФ воювала якомога довше.
Чого насправді добивається Китай
За словами експерта, влада КНР завжди знала та усвідомлювала, що найбільша для неї загроза — Росія, а не США.
Політичний оглядач також припустив, що загалом є 3 сценарії завершення російсько-української війни, однак для офіційного Пекіну вигідний лише один із них.
Якщо Путін окупує Україну, то також спробує анексувати Північний Казахстан, а це точно не сподобається КНР,
Інший сценарій — Росія зазнає поразки. Це спровокує цілу низку вкрай дестабілізуючих сценаріїв, також невигідних для Китаю.
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