Китай не хоче перемоги Росії у війні — яка головна мета Сі
Категорія
Політика
Дата публікації

Китай не хоче перемоги Росії у війні — яка головна мета Сі

Сі Цзіньпін
Джерело:  The Hill

Політичний оглядач Олександр Дж. Мотиль звертає увагу на те, що офіційному Пекіну невигідна поразка Росії у війні проти України, але й беззастережна перемога Володимира Путіна Китаю також не треба. Ключова ціль Сі Цзіньпіна — максимальне виснаження та ослаблення країни-агресорки.

Головні тези:

  • Китай розглядає Росію як найбільшу загрозу та проблему.
  • КНР хоче, щоб армія РФ воювала якомога довше.

Чого насправді добивається Китай

За словами експерта, влада КНР завжди знала та усвідомлювала, що найбільша для неї загроза — Росія, а не США.

Америка не знаходиться по сусідству і не бере участі у виснажливій війні. Незважаючи на гучні заяви адміністрації Трампа, вона поки що не вдалася до укусів... Навпаки, Росія представляє для Китаю набагато більш безпосередню проблему безпеки, а можливо, навіть загрозу, — наголосив Олександр Дж. Мотиль.

Політичний оглядач також припустив, що загалом є 3 сценарії завершення російсько-української війни, однак для офіційного Пекіну вигідний лише один із них.

Якщо Путін окупує Україну, то також спробує анексувати Північний Казахстан, а це точно не сподобається КНР,

Інший сценарій — Росія зазнає поразки. Це спровокує цілу низку вкрай дестабілізуючих сценаріїв, також невигідних для Китаю.

При цьому найвигідніший для Китаю сценарій — це той, у якому Росія переможе, але значно ослабне. Затяжна виснажлива війна відволікає США і розхитує Захід, посилюючи таким чином вплив Китаю, — попередив аналітик.

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