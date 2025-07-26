"У вас більше не буде Європи". Трамп публічно пригрозив ЄС

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме імміграція "вбиває Європу". Він також озвучив моторошний прогноз: якщо європейські лідери не змінять цю ситуацію, то просто втратять свій континент.

Трамп знову почав залякувати Європу

З жорсткою заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час офіційного візиту до Шотландії.

Що важливо розуміти, він буде тривати аж 5 днів.

Щодо імміграції, вам краще взяти себе в руки. У вас більше не буде Європи... Ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається з Європою. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі він висловив своє захоплення роботою тих європейських лідерів, які запобігають міграції.

Проте американський лідер не розповів, кого має на увазі — "щоб не принижувати інших".

Деякі люди, деякі лідери не дозволили цьому статися. Вони не отримують належного визнання, яке вони заслуговують, — наголосив Дональд Трамп. Поширити

Також очільник Білого дому звернув увагу на те, що протягом останнього місяця США не пропустили до своєї країни жодного нелегального мігранта, а також "вигнали багато поганих людей".