"У вас більше не буде Європи". Трамп публічно пригрозив ЄС
Категорія
Світ
Дата публікації

"У вас більше не буде Європи". Трамп публічно пригрозив ЄС

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме імміграція "вбиває Європу". Він також озвучив моторошний прогноз: якщо європейські лідери не змінять цю ситуацію, то просто втратять свій континент.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що влада ЄС неправильно проводить свою імміграційну політику.
  • Він також стверджував, що ситуація у США почала покращуватися.

Трамп знову почав залякувати Європу

З жорсткою заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час офіційного візиту до Шотландії.

Що важливо розуміти, він буде тривати аж 5 днів.

Щодо імміграції, вам краще взяти себе в руки. У вас більше не буде Європи... Ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається з Європою.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі він висловив своє захоплення роботою тих європейських лідерів, які запобігають міграції.

Проте американський лідер не розповів, кого має на увазі — "щоб не принижувати інших".

Деякі люди, деякі лідери не дозволили цьому статися. Вони не отримують належного визнання, яке вони заслуговують, — наголосив Дональд Трамп.

Також очільник Білого дому звернув увагу на те, що протягом останнього місяця США не пропустили до своєї країни жодного нелегального мігранта, а також "вигнали багато поганих людей".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Китай не хоче перемоги Росії у війні — яка головна мета Сі
Сі Цзіньпін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чи готовий Трамп ввести потужні санкції проти Росії — прогноз експертів
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан неочікувано запропонував Україні "стратегічну співпрацю"
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?