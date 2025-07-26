"У вас більше не буде Європи". Трамп публічно пригрозив ЄС

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме імміграція "вбиває Європу". Він також озвучив моторошний прогноз: якщо європейські лідери не змінять цю ситуацію, то просто втратять свій континент.
Головні тези:
- Трамп вважає, що влада ЄС неправильно проводить свою імміграційну політику.
- Він також стверджував, що ситуація у США почала покращуватися.
Трамп знову почав залякувати Європу
З жорсткою заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час офіційного візиту до Шотландії.
Що важливо розуміти, він буде тривати аж 5 днів.
На цьому тлі він висловив своє захоплення роботою тих європейських лідерів, які запобігають міграції.
Проте американський лідер не розповів, кого має на увазі — "щоб не принижувати інших".
Також очільник Білого дому звернув увагу на те, що протягом останнього місяця США не пропустили до своєї країни жодного нелегального мігранта, а також "вигнали багато поганих людей".
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