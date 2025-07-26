Орбан неочікувано запропонував Україні "стратегічну співпрацю"

Угорський лідер Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, заявив, що його країна пропонує Україні "стратегічну співпрацю", а не повноцінну інтеграцію в Євросоюз через нібито страх бути втягнутими у війну з Росією.
Головні тези:
- Орбан продовжує публічно принижувати Україну та її народ.
- Він також вкотре збрехав, що вона назавжди залишиться “буферною державою”.
Орбан виступив з новою абсурдною пропозицією
За його словами, офіційний Будапешт пропонує Києву стратегічну співпрацю.
Поплічник Путіна запевняє, що вона буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".
Він також почав стверджувати, що актуальні виклики вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз".
На цьому тлі Орбан вкотре цинічно назвав Україну "буферною державою".
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