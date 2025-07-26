Орбан неочікувано запропонував Україні "стратегічну співпрацю"

Угорський лідер Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, заявив, що його країна пропонує Україні "стратегічну співпрацю", а не повноцінну інтеграцію в Євросоюз через нібито страх бути втягнутими у війну з Росією.

Орбан виступив з новою абсурдною пропозицією

За його словами, офіційний Будапешт пропонує Києву стратегічну співпрацю.

Поплічник Путіна запевняє, що вона буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".

Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхуватися з таким ризиком. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Він також почав стверджувати, що актуальні виклики вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз".

На цьому тлі Орбан вкотре цинічно назвав Україну "буферною державою".

Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цієї позиції, — безсоромно заявив Орбан. Поширити