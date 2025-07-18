В Орбана зробили скандальну заяву щодо війни Росії проти України

На думку Балажа Орбана, для припинення війни в Україні потрібні "нейтральні посередники, які чинитимуть тиск на обидві сторони".

Балаж Орбан зробив скандальну заяву щодо України

Радник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана — Балаж Орбан сказав, що Європа не повинна захищати себе, надаючи підтримку Україні, адже це приведе до конфронтації з Росією.

Зазначається, що політичний директор угорського премʼєра не погодився з думкою, яка часто лунає в Європі, що Україна у війні проти РФ бореться і за безпеку Європи.

Тому угорська позиція є унікальною. Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але це не стосується нашої безпеки, ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо конфронтації з Росією. Українці роблять свою справу, це не європейське питання. Це рішення українців, і ми побачимо, яким буде результат цієї стратегії. Поширити

На думку Орбана, для припинення війни в Україні потрібні "нейтральні посередники, які чинитимуть тиск на обидві сторони і відновлять канали зв'язку". Він позитивно відзначив відновлення прямих контактів між США і Росією.

Коли його спитали про те, чи бачать в Угорщині ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін дійсно готовий до початку мирних переговорів, Балаж Орбан сказав, що з дипломатичного погляду це дуже складне питання. Проте його "обнадіює" факт попередніх переговорів між Україною та РФ.

Орбан додав, що і Росія, і Україна "хочуть продовжувати воювати, тому що вони обидві вважають, що час працює на них, і їм краще продовжувати воювати".

Говорячи про дискусії щодо надання зброї для України, які точаться в Європі, радник Віктора Орбана сказав, що Угорщина підтримує ідею про те, що Європа повинна зміцнювати власну оборону і збільшувати свої військові витрати.