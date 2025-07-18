В Орбана зробили скандальну заяву щодо війни Росії проти України

На думку Балажа Орбана, для припинення війни в Україні потрібні "нейтральні посередники, які чинитимуть тиск на обидві сторони".
Головні тези:
- Балаж Орбан стверджує, що Україна самостійно веде боротьбу, не повинна охороняти інтереси Європи через конфлікт з Росією.
- Угорський радник підтримує ідею необхідності нейтральних посередників для припинення війни та відновлення дипломатичних зв'язків між сторонами.
- Орбан наголошує на необхідності зміцнення обороноздатності Європи, а не наданні зброї Україні в умовах можливої конфронтації з Росією.
Балаж Орбан зробив скандальну заяву щодо України
Радник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана — Балаж Орбан сказав, що Європа не повинна захищати себе, надаючи підтримку Україні, адже це приведе до конфронтації з Росією.
Зазначається, що політичний директор угорського премʼєра не погодився з думкою, яка часто лунає в Європі, що Україна у війні проти РФ бореться і за безпеку Європи.
На думку Орбана, для припинення війни в Україні потрібні "нейтральні посередники, які чинитимуть тиск на обидві сторони і відновлять канали зв'язку". Він позитивно відзначив відновлення прямих контактів між США і Росією.
Коли його спитали про те, чи бачать в Угорщині ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін дійсно готовий до початку мирних переговорів, Балаж Орбан сказав, що з дипломатичного погляду це дуже складне питання. Проте його "обнадіює" факт попередніх переговорів між Україною та РФ.
Орбан додав, що і Росія, і Україна "хочуть продовжувати воювати, тому що вони обидві вважають, що час працює на них, і їм краще продовжувати воювати".
Говорячи про дискусії щодо надання зброї для України, які точаться в Європі, радник Віктора Орбана сказав, що Угорщина підтримує ідею про те, що Європа повинна зміцнювати власну оборону і збільшувати свої військові витрати.
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