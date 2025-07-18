У Орбана сделали скандальное заявление о войне России против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

У Орбана сделали скандальное заявление о войне России против Украины

Орбан
Read in English
Читати українською
Источник:  Telex

По мнению Балажа Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны".

Главные тезисы

  • Балаж Орбан призывает к использованию нейтральных посредников для прекращения войны в Украине.
  • Венгерский советник высказался за укрепление обороноспособности Европы вместо предоставления оружия Украине.
  • Позиция Орбана уникальна: он подчеркивает, что конфликт между Украиной и Россией не отражает интересы Европы.

Балаж Орбан сделал скандальное заявление по Украине

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаж Орбан сказал, что Европа не должна защищать себя, оказывая поддержку Украине, ведь это приведет к конфронтации с Россией.

Отмечается, что политический директор венгерского премьера не согласился с мнением, часто звучащим в Европе, что Украина в войне против РФ борется и за безопасность Европы.

Поэтому венгерская позиция уникальна. Украинцы сражаются за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их сражаться от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией. Украинцы делают свое дело, это не европейский вопрос. Это решение украинцев, и мы увидим, каков будет результат этой стратегии.

По мнению Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы связи". Он положительно отметил возобновление прямых контактов между США и Россией.

Когда его спросили о том, видят ли в Венгрии признаки того, что российский диктатор Владимир Путин действительно готов к началу мирных переговоров, Балаж Орбан сказал, что с дипломатической точки зрения это очень сложный вопрос. Однако его "обнадеживает" факт предварительных переговоров между Украиной и РФ.

Орбан добавил, что и Россия, и Украина "хотят продолжать воевать, потому что они обе считают, что время работает на них и им лучше продолжать воевать".

Говоря о дискуссиях о предоставлении оружия для Украины, которые ведутся в Европе, советник Виктора Орбана сказал, что Венгрия поддерживает идею о том, что Европа должна укреплять собственную оборону и увеличивать свои военные расходы.

Сейчас в Европе идет дискуссия о том, вооружать ли Украину или себя. Венгерская позиция вполне ясна: мы не должны защищать себя через Украину, ведь это приведет к конфронтации с Россией, чего мы не желаем. Вместо этого нужно усиливать европейские армии, чтобы в случае необходимости мы смогли защитить самих себя.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Орбана создали манипулятивное видео о Зеленском и лидере оппозиции Мадяре
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Орбана паникуют из-за решения ЕС основать фонд поддержки Украины
Орбан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Врет вам". Легендарный Гашек пристыдил Орбана и вступился за Украину
Гашек публично раскритиковал Орбана

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?