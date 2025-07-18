У Орбана сделали скандальное заявление о войне России против Украины

По мнению Балажа Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны".
Главные тезисы
- Балаж Орбан призывает к использованию нейтральных посредников для прекращения войны в Украине.
- Венгерский советник высказался за укрепление обороноспособности Европы вместо предоставления оружия Украине.
- Позиция Орбана уникальна: он подчеркивает, что конфликт между Украиной и Россией не отражает интересы Европы.
Балаж Орбан сделал скандальное заявление по Украине
Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаж Орбан сказал, что Европа не должна защищать себя, оказывая поддержку Украине, ведь это приведет к конфронтации с Россией.
Отмечается, что политический директор венгерского премьера не согласился с мнением, часто звучащим в Европе, что Украина в войне против РФ борется и за безопасность Европы.
По мнению Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы связи". Он положительно отметил возобновление прямых контактов между США и Россией.
Когда его спросили о том, видят ли в Венгрии признаки того, что российский диктатор Владимир Путин действительно готов к началу мирных переговоров, Балаж Орбан сказал, что с дипломатической точки зрения это очень сложный вопрос. Однако его "обнадеживает" факт предварительных переговоров между Украиной и РФ.
Орбан добавил, что и Россия, и Украина "хотят продолжать воевать, потому что они обе считают, что время работает на них и им лучше продолжать воевать".
Говоря о дискуссиях о предоставлении оружия для Украины, которые ведутся в Европе, советник Виктора Орбана сказал, что Венгрия поддерживает идею о том, что Европа должна укреплять собственную оборону и увеличивать свои военные расходы.
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