У Орбана сделали скандальное заявление о войне России против Украины

По мнению Балажа Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны".

Балаж Орбан сделал скандальное заявление по Украине

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаж Орбан сказал, что Европа не должна защищать себя, оказывая поддержку Украине, ведь это приведет к конфронтации с Россией.

Отмечается, что политический директор венгерского премьера не согласился с мнением, часто звучащим в Европе, что Украина в войне против РФ борется и за безопасность Европы.

Поэтому венгерская позиция уникальна. Украинцы сражаются за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их сражаться от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией. Украинцы делают свое дело, это не европейский вопрос. Это решение украинцев, и мы увидим, каков будет результат этой стратегии. Поделиться

По мнению Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы связи". Он положительно отметил возобновление прямых контактов между США и Россией.

Когда его спросили о том, видят ли в Венгрии признаки того, что российский диктатор Владимир Путин действительно готов к началу мирных переговоров, Балаж Орбан сказал, что с дипломатической точки зрения это очень сложный вопрос. Однако его "обнадеживает" факт предварительных переговоров между Украиной и РФ.

Орбан добавил, что и Россия, и Украина "хотят продолжать воевать, потому что они обе считают, что время работает на них и им лучше продолжать воевать".

Говоря о дискуссиях о предоставлении оружия для Украины, которые ведутся в Европе, советник Виктора Орбана сказал, что Венгрия поддерживает идею о том, что Европа должна укреплять собственную оборону и увеличивать свои военные расходы.