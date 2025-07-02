У Орбана создали манипулятивное видео о Зеленском и лидере оппозиции Мадяре

В Венгрии после завершения опроса о членстве Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и выставляют обоих "марионетками".
Главные тезисы
- Видео, созданное сторонниками Орбана, пытается дискредитировать президента Украины и лидера оппозиции, сравнивая их с марионетками.
- Рекламная кампания призвана унизить политических оппонентов, особенно лидера партии “Тиса”, создавая негативное восприятие обществом.
У Орбана насмехаются над Зеленским и лидером оппозиции Мадяром
На кампанию обратили внимание журналисты 444.hu и пользователи соцсетей.
В публичном пространстве появились плакаты со слоганом "похожие на два яйца", где карикатурно изображены президент Украины Владимир Зеленский и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, который может составить серьезную конкуренцию Орбану на следующих выборах.
Заказчиком рекламы указана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, название которой переводится примерно как "Национальное движение сопротивления".
Obviously media campaign started as well, with the following unskippable ad pic.twitter.com/I63GOhwbfB— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) July 1, 2025
В сопроводительном тексте ролика говорится, что Мадяр и Зеленский "схожи как две капли воды", в том числе любящим сцену.
Но у них есть еще кое-что общее — их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы предоставить Украине присоединиться к ЕС. Оба зеленых красивые актеры. Но это не театр, это действительность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны.
На YouTube видеоролик собрал уже миллион просмотров.
В соцсети Х уже публикуют мемы, созданные в ответ на новую кампанию — вместо Зеленского и Орбана в половинках яиц изображены нелегитимный президент РФ Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан.
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