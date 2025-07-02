В Орбана створили маніпулятивне відео про Зеленського і лідера опозиції Мадяра
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В Орбана створили маніпулятивне відео про Зеленського і лідера опозиції Мадяра

Зеленский
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В Угорщині після завершення опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і виставляють обох "маріонетками".

Головні тези:

  • В Орбана створили маніпулятивне відео, яке порівнює Зеленського та Мадяра, що викликало обурення громадськості.
  • Угорське відео розкриває стратегію зневаження політичних опонентів, намагаючись дискредитувати Зеленського та Мадяра.

В Орбана насміхаються над Зеленським і лідером опозиції Мадяром

На кампанію звернули увагу журналісти 444.hu та користувачі соцмереж.

У публічному просторі з’явилися плакати зі слоганом "схожі мов два яйця", де карикатурно зображені президент України Володимир Зеленський та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який може скласти серйозну конкуренцію Орбану на наступних виборах.

Замовником реклами вказана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, назва якої перекладається приблизно як "Національний рух спротиву".

Окрім плакатів, є також відеоролик, який можна знайти у тому числі в соцмережі X, де Петера Мадяра намагаються показати як "угорського Зеленського". У відео використали багато фрагментів зі сценічних виступів Зеленського з часів, коли він був коміком.

У супровідному тексті ролика йдеться, що Мадяр і Зеленський "схожі мов дві краплі води", зокрема тим, що люблять сцену.

Але у них є ще дещо спільне — їхні господарі. На їхнє прохання Зеленський втягує Європу у війну. Угорський Зеленський виступає за те, щоб дати Україні приєднатися до ЄС. Обидва Зеленських гарні актори. Але це не театр, це реальність. У таких ситуаціях, як зараз, нам не потрібні клоуни.

На Youtube відеоролик зібрав вже мільйон переглядів.

У соцмережі Х вже публікують меми, створені у відповідь на нову кампанію — замість Зеленського та Орбана у половинках яєць зображені нелегітимний президент РФ Володимир Путін та угорський прем’єр Віктор Орбан.

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