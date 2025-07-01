ЄС публічно принизив Орбана після "референдуму" щодо України

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно підтвердив, що результати “референдуму” в Угорщині щодо вступу України до ЄС є абсолютно необов’язковими до врахування. Таким чином він дав зрозуміти, що “старання” угорського лідера Віктора Орбана були марними.

План Орбан щодо України знову провалився

Як зазначив речник ЄК, де-факто йдеться про те, що влада Угорщини скликала і організувала необов'язкову консультацію.

Окрім того, він додав, що національні консультації є справою національної влади.

Гійом Мерсьє також заявив, що офіційний Брюссель, мовляв, просто візьме до уваги результати цього “референдуму”.

Україна здійснює реформи в надзвичайно складних обставинах, які тільки можна собі уявити. Комісія дійшла висновку, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластеру, а саме кластеру з фундаментальних питань, — наголосив речник Єврокомісії. Поширити

На цьому тлі Євросоюз чітко дав зрозуміти, що позитивно оцінює план України щодо інтеграції національних меншин, через який так “непокоїться” влада Угорщини.