Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно підтвердив, що результати “референдуму” в Угорщині щодо вступу України до ЄС є абсолютно необов’язковими до врахування. Таким чином він дав зрозуміти, що “старання” угорського лідера Віктора Орбана були марними.
Головні тези:
- Гійом Мерсьє вказав на успішність реформ, які реалізовує Україна.
- Київ виконав усі умови ЄС для відкриття першого кластеру.
План Орбан щодо України знову провалився
Як зазначив речник ЄК, де-факто йдеться про те, що влада Угорщини скликала і організувала необов'язкову консультацію.
Окрім того, він додав, що національні консультації є справою національної влади.
Гійом Мерсьє також заявив, що офіційний Брюссель, мовляв, просто візьме до уваги результати цього “референдуму”.
На цьому тлі Євросоюз чітко дав зрозуміти, що позитивно оцінює план України щодо інтеграції національних меншин, через який так “непокоїться” влада Угорщини.
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