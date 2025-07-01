ЄС публічно принизив Орбана після "референдуму" щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС публічно принизив Орбана після "референдуму" щодо України

План Орбан щодо України знову провалився

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно підтвердив, що результати “референдуму” в Угорщині щодо вступу України до ЄС є абсолютно необов’язковими до врахування. Таким чином він дав зрозуміти, що “старання” угорського лідера Віктора Орбана були марними.

Головні тези:

  • Гійом Мерсьє вказав на успішність реформ, які реалізовує Україна.
  • Київ виконав усі умови ЄС для відкриття першого кластеру.

План Орбан щодо України знову провалився

Як зазначив речник ЄК, де-факто йдеться про те, що влада Угорщини скликала і організувала необов'язкову консультацію.

Окрім того, він додав, що національні консультації є справою національної влади.

Гійом Мерсьє також заявив, що офіційний Брюссель, мовляв, просто візьме до уваги результати цього “референдуму”.

Україна здійснює реформи в надзвичайно складних обставинах, які тільки можна собі уявити. Комісія дійшла висновку, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластеру, а саме кластеру з фундаментальних питань, — наголосив речник Єврокомісії.

На цьому тлі Євросоюз чітко дав зрозуміти, що позитивно оцінює план України щодо інтеграції національних меншин, через який так “непокоїться” влада Угорщини.

Коли країну-кандидата стримують без об’єктивних підстав, попри те, що вона виконала критерії, — уся політика розширення втрачає довіру… Тому ми справді сподіваємося, що зможемо дуже скоро відкрити перший кластер, — наголосив Гійом Мерсьє.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США та Угорщина будуть допомагати ЗСУ, попри позицію Трампа й Орбана
НАТО
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан заявив про "зупинення" вступу України в ЄС
Орбан продовжує тероризувати Україну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це божевілля!". Орбан влаштував новий скандал через Україну
Орбан знову поширює брехню про Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?