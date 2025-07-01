Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье официально подтвердил, что результаты "референдума" в Венгрии относительно вступления Украины в ЕС абсолютно необязательны к учету. Таким образом, он дал понять, что "старания" венгерского лидера Виктора Орбана были напрасными.

План Орбан по Украине снова провалился

Как отметил спикер ЕК, де-факто речь идет о том, что власти Венгрии созвали и организовали необязательную консультацию.

Кроме того, он добавил, что национальные консультации — дело национальной власти.

Гийом Мерсье также заявил, что официальный Брюссель, мол, просто примет во внимание результаты этого "референдума".

Украина осуществляет реформы в чрезвычайно сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. Комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, а именно кластера по фундаментальным вопросам, — подчеркнул представитель Еврокомиссии. Поделиться

На этом фоне Евросоюз четко дал понять, что положительно оценивает план Украины по интеграции национальных меньшинств, из-за которого так "беспокоятся" власти Венгрии.