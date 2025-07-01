ЕС публично унизил Орбана после "референдума" относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС публично унизил Орбана после "референдума" относительно Украины

План Орбан по Украине снова провалился
Читати українською

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье официально подтвердил, что результаты "референдума" в Венгрии относительно вступления Украины в ЕС абсолютно необязательны к учету. Таким образом, он дал понять, что "старания" венгерского лидера Виктора Орбана были напрасными.

Главные тезисы

  • Гийом Мерсье указал на успешность реализуемых Украиной реформ.
  • Киев выполнил все условия ЕС для открытия первого кластера.

План Орбан по Украине снова провалился

Как отметил спикер ЕК, де-факто речь идет о том, что власти Венгрии созвали и организовали необязательную консультацию.

Кроме того, он добавил, что национальные консультации — дело национальной власти.

Гийом Мерсье также заявил, что официальный Брюссель, мол, просто примет во внимание результаты этого "референдума".

Украина осуществляет реформы в чрезвычайно сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. Комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, а именно кластера по фундаментальным вопросам, — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

На этом фоне Евросоюз четко дал понять, что положительно оценивает план Украины по интеграции национальных меньшинств, из-за которого так "беспокоятся" власти Венгрии.

Когда страну-кандидата сдерживают без объективных оснований, несмотря на то, что она выполнила критерии, вся политика расширения теряет доверие… Поэтому мы действительно надеемся, что сможем очень скоро открыть первый кластер, подчеркнул Гийом Мерсье.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США и Венгрия будут помогать ВСУ, несмотря на позицию Трампа и Орбана
НАТО
Трамп и Орбан поддержали позицию НАТО относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан заявил об "остановке" вступления Украины в ЕС
Орбан продолжает терроризировать Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это безумие!". Орбан устроил новый скандал из-за Украины
Орбан снова распространяет ложь об Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?