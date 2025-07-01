Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье официально подтвердил, что результаты "референдума" в Венгрии относительно вступления Украины в ЕС абсолютно необязательны к учету. Таким образом, он дал понять, что "старания" венгерского лидера Виктора Орбана были напрасными.
Главные тезисы
- Гийом Мерсье указал на успешность реализуемых Украиной реформ.
- Киев выполнил все условия ЕС для открытия первого кластера.
План Орбан по Украине снова провалился
Как отметил спикер ЕК, де-факто речь идет о том, что власти Венгрии созвали и организовали необязательную консультацию.
Кроме того, он добавил, что национальные консультации — дело национальной власти.
Гийом Мерсье также заявил, что официальный Брюссель, мол, просто примет во внимание результаты этого "референдума".
На этом фоне Евросоюз четко дал понять, что положительно оценивает план Украины по интеграции национальных меньшинств, из-за которого так "беспокоятся" власти Венгрии.
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