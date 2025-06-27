Венгерский лидер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в "невозможных обещаниях" Украины в связи с ее стремлением вступить в блок. Более того, он продолжает публично распространять ложь об украинском народе.
Главные тезисы
- Орбан лжет, что Украина может втянуть ЕС в войну с Россией.
- Политик утверждает, что членство Украины в ЕС без военных гарантий безопасности невозможно.
Орбан снова распространяет ложь об Украине
Пророссийский политик снова повторил свои аргументы против членства Украины в ЕС.
Орбан цинично запугивает официальный Брюссель, утверждая, что тот, принимая Украину в блок, Евросоюз, мол, "принимает и войну".
Более того, он добавил, что в условиях войны и нестабильного фронта, мол, непонятно, каковы границы и население Украины.
Также приспешник Путина добавил, что Украина к членству в ЕС должна стать членом НАТО, как было с другими странами Центрально-Восточной Европы, а поскольку это "опасно, потому что спровоцирует Россию", то и ее вступление в ЕС без военных гарантий безопасности "невозможно".
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