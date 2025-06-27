"Это безумие!". Орбан устроил новый скандал из-за Украины

Венгерский лидер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в "невозможных обещаниях" Украины в связи с ее стремлением вступить в блок. Более того, он продолжает публично распространять ложь об украинском народе.

Орбан снова распространяет ложь об Украине

Пророссийский политик снова повторил свои аргументы против членства Украины в ЕС.

Орбан цинично запугивает официальный Брюссель, утверждая, что тот, принимая Украину в блок, Евросоюз, мол, "принимает и войну".

Более того, он добавил, что в условиях войны и нестабильного фронта, мол, непонятно, каковы границы и население Украины.

Где ее границы? Население убежало. Мы не знаем, сколько его есть и сколько будет, — заявил Орбан. Поделиться

Также приспешник Путина добавил, что Украина к членству в ЕС должна стать членом НАТО, как было с другими странами Центрально-Восточной Европы, а поскольку это "опасно, потому что спровоцирует Россию", то и ее вступление в ЕС без военных гарантий безопасности "невозможно".