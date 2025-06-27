"Это безумие!". Орбан устроил новый скандал из-за Украины
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"Это безумие!". Орбан устроил новый скандал из-за Украины

Орбан снова распространяет ложь об Украине
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Источник:  online.ua

Венгерский лидер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в "невозможных обещаниях" Украины в связи с ее стремлением вступить в блок. Более того, он продолжает публично распространять ложь об украинском народе.

Главные тезисы

  • Орбан лжет, что Украина может втянуть ЕС в войну с Россией.
  • Политик утверждает, что членство Украины в ЕС без военных гарантий безопасности невозможно.

Орбан снова распространяет ложь об Украине

Пророссийский политик снова повторил свои аргументы против членства Украины в ЕС.

Орбан цинично запугивает официальный Брюссель, утверждая, что тот, принимая Украину в блок, Евросоюз, мол, "принимает и войну".

Более того, он добавил, что в условиях войны и нестабильного фронта, мол, непонятно, каковы границы и население Украины.

Где ее границы? Население убежало. Мы не знаем, сколько его есть и сколько будет, — заявил Орбан.

Также приспешник Путина добавил, что Украина к членству в ЕС должна стать членом НАТО, как было с другими странами Центрально-Восточной Европы, а поскольку это "опасно, потому что спровоцирует Россию", то и ее вступление в ЕС без военных гарантий безопасности "невозможно".

Это безумие! Мы должны честно об этом говорить. Нельзя обманывать страну, борющуюся за свое будущее. А люди Брюсселя обманывают, обманывают украинцев. Они обещают им что-то, что невозможно.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Глава правительства Венгрии

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