Орбан заявил об "остановке" вступления Украины в ЕС
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Орбан заявил об "остановке" вступления Украины в ЕС

Орбан продолжает терроризировать Украину
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Источник:  Telex

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан начал утверждать, что результаты так называемого "референдума" по членству Украины в ЕС, организованного его командой, якобы дали возможность остановить вступление Украины в блок.

Главные тезисы

  • Орбан продолжает цинично врать, что он болеет за успех Украины.
  • Тем не менее, он пугает мир вступлением Украины в НАТО.

Орбан продолжает терроризировать Украину

По словам пророссийского политика, Венгрия "понимает украинцев и видит их героическую борьбу".

Приспешник Путин также добавил, что якобы хочет помогать Украине, однако так, чтобы это не уничтожало его собственную страну.

Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы бы мгновенно втянулись в войну с Россией, и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит — и на территорию Венгрии… Вчера, благодаря более чем двум миллионам голосов на "Voks2025", мы остановили вступление Украины в Евросоюз, — цинично заявил Виктор Орбан.

Кроме того, венгерский лидер добавил, что Украина не по своей вине остается "неопределенным образованием".

Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность была и в других странах бывшего советского блока.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Глава правительства Венгрии

Он также традиционно начал пугать мир, что начнется Третья мировая война, если Украину примут в НАТО.

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