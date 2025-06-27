Глава правительства Венгрии Виктор Орбан начал утверждать, что результаты так называемого "референдума" по членству Украины в ЕС, организованного его командой, якобы дали возможность остановить вступление Украины в блок.
Главные тезисы
- Орбан продолжает цинично врать, что он болеет за успех Украины.
- Тем не менее, он пугает мир вступлением Украины в НАТО.
Орбан продолжает терроризировать Украину
По словам пророссийского политика, Венгрия "понимает украинцев и видит их героическую борьбу".
Приспешник Путин также добавил, что якобы хочет помогать Украине, однако так, чтобы это не уничтожало его собственную страну.
Кроме того, венгерский лидер добавил, что Украина не по своей вине остается "неопределенным образованием".
Он также традиционно начал пугать мир, что начнется Третья мировая война, если Украину примут в НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-