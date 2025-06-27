Орбан заявив про "зупинення" вступу України в ЄС

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан почав стверджувати, що результати так званого "референдуму" щодо членства України в ЄС, організованого його командою, нібито дали можливість зупинити вступ України до блоку.

Орбан продовжує тероризувати Україну

За словами проросійського політика, Угорщина "розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу".

Поплічник Путін також додав, що нібито хоче допомагати Україні, однак так, щоб це не знищувало його власну країну.

Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією, і принесли б її на територію ЄС, а отже — й на територію Угорщини… Учора, завдяки понад двом мільйонам голосів на "Voks2025", ми зупинили вступ України до Євросоюзу, — цинічно заявив Віктор Орбан. Поширити

Окрім того, угорський лідер додав, що Україна не зі своєї вини залишається "невизначеним утворенням".

Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Віктор Орбан Глава уряду Угорщини

Він також традиційно почав лякати світ, що почнеться Третя світова війна, якщо Україну приймуть в НАТО.