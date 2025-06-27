Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан почав стверджувати, що результати так званого "референдуму" щодо членства України в ЄС, організованого його командою, нібито дали можливість зупинити вступ України до блоку.
Головні тези:
- Орбан продовжує цинічно брехати, що він вболіває за успіх України.
- Попри це, він лякає світ вступом України в НАТО.
Орбан продовжує тероризувати Україну
За словами проросійського політика, Угорщина "розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу".
Поплічник Путін також додав, що нібито хоче допомагати Україні, однак так, щоб це не знищувало його власну країну.
Окрім того, угорський лідер додав, що Україна не зі своєї вини залишається "невизначеним утворенням".
Він також традиційно почав лякати світ, що почнеться Третя світова війна, якщо Україну приймуть в НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-