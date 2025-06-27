"Це божевілля!". Орбан влаштував новий скандал через Україну

Угорський лідер Віктор Орбан звинуватив керівництво Європейського союзу у "неможливих обіцянках" Україні у зв’язку з її прагненням вступити до блоку. Ба більше, він продовжує публічно розповсюджувати брехню про український народ.
Головні тези:
- Орбан бреше, що Україна може втягнути ЄС у війну з Росією.
- Політик стверджує, що членство України у ЄС без військових гарантій безпеки “неможливе”.
Орбан знову поширює брехню про Україну
Проросійський політик знову повторив свої аргументи проти членства України у ЄС.
Орбан цинічно залякує офіційний Брюссель, що той, приймаючи Україну до блоку, мовляв, "приймає і війну".
Ба більше, він додав, що в умовах війни і нестабільного фронту, мовляв, незрозуміло, якими є кордони і населення України.
Також поплічник Путіна додав, що Україна до членства у ЄС мала б стати членом НАТО, як було з іншими країнами Центрально-Східної Європи, а оскільки це "небезпечно, бо спровокує Росію", то і її вступ у ЄС без військових гарантій безпеки "неможливий".
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