Угорський лідер Віктор Орбан звинуватив керівництво Європейського союзу у "неможливих обіцянках" Україні у зв’язку з її прагненням вступити до блоку. Ба більше, він продовжує публічно розповсюджувати брехню про український народ.

Орбан знову поширює брехню про Україну

Проросійський політик знову повторив свої аргументи проти членства України у ЄС.

Орбан цинічно залякує офіційний Брюссель, що той, приймаючи Україну до блоку, мовляв, "приймає і війну".

Ба більше, він додав, що в умовах війни і нестабільного фронту, мовляв, незрозуміло, якими є кордони і населення України.

Де її кордони? Населення втекло. Ми не знаємо, скільки його є і скільки буде, — безсоромно заявив Орбан. Поширити

Також поплічник Путіна додав, що Україна до членства у ЄС мала б стати членом НАТО, як було з іншими країнами Центрально-Східної Європи, а оскільки це "небезпечно, бо спровокує Росію", то і її вступ у ЄС без військових гарантій безпеки "неможливий".