У Орбана паникуют из-за решения ЕС основать фонд поддержки Украины

Венгрия выступает против идеи Евросоюза создать фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины.

"Финансирование войны": в Венгрии набросились на ЕС через Украину

Об этом заявил советник премьера Венгрии Балаш Орбан в Facebook.

Европа осталась без денег — за исключением случаев, когда речь идет о войне. На это всегда найдется 100 миллиардов евро, — прокомментировал Балаш Орбан идею о новой помощи Украине.

Он посетовал, что на самом деле такая помощь якобы означает:

на 100 миллиардов евро меньше на европейскую конкурентоспособность;

на 100 миллиардов евро меньше на охрану границ;

на 100 миллиардов евро меньше для европейских граждан, семей, общин.

Балаш Орбан нафантазировал, что такая помощь станет "только началом", поскольку Украина попросила 1000 миллиардов евро.

В то время как Европа не может выбраться из собственного экономического, социального и кризиса безопасности, Брюссель продолжает финансировать войну — вместо мира оружие, вместо конкурентоспособной Европы — новую задолженность... В Брюсселе всегда есть деньги, которые можно потратить, только не на Европу. Поделиться

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что ЕС хочет заложить в следующем семилетнем бюджете 100 млрд. евро на помощь Украине. Для этого планируется создать специальный фонд.