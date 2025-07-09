У Орбана паникуют из-за решения ЕС основать фонд поддержки Украины

Венгрия выступает против идеи Евросоюза создать фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины.
Главные тезисы
- Венгрия выступает против создания фонда поддержки Украины Евросоюзом, считая это “финансированием войны”.
- Советник премьера Венгрии выразил возмущение по поводу идеи создания фонда в соцсети, указав на уменьшение средств на конкурентоспособность, охрану границ и потребности европейских граждан.
"Финансирование войны": в Венгрии набросились на ЕС через Украину
Об этом заявил советник премьера Венгрии Балаш Орбан в Facebook.
Европа осталась без денег — за исключением случаев, когда речь идет о войне. На это всегда найдется 100 миллиардов евро, — прокомментировал Балаш Орбан идею о новой помощи Украине.
Он посетовал, что на самом деле такая помощь якобы означает:
на 100 миллиардов евро меньше на европейскую конкурентоспособность;
на 100 миллиардов евро меньше на охрану границ;
на 100 миллиардов евро меньше для европейских граждан, семей, общин.
Балаш Орбан нафантазировал, что такая помощь станет "только началом", поскольку Украина попросила 1000 миллиардов евро.
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что ЕС хочет заложить в следующем семилетнем бюджете 100 млрд. евро на помощь Украине. Для этого планируется создать специальный фонд.
Для этого такую идею должны поддержать страны-члены блока.
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