У Орбана паникуют из-за решения ЕС основать фонд поддержки Украины
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У Орбана паникуют из-за решения ЕС основать фонд поддержки Украины

Орбан
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Источник:  online.ua

Венгрия выступает против идеи Евросоюза создать фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины.

Главные тезисы

  • Венгрия выступает против создания фонда поддержки Украины Евросоюзом, считая это “финансированием войны”.
  • Советник премьера Венгрии выразил возмущение по поводу идеи создания фонда в соцсети, указав на уменьшение средств на конкурентоспособность, охрану границ и потребности европейских граждан.

"Финансирование войны": в Венгрии набросились на ЕС через Украину

Об этом заявил советник премьера Венгрии Балаш Орбан в Facebook.

Европа осталась без денег — за исключением случаев, когда речь идет о войне. На это всегда найдется 100 миллиардов евро, — прокомментировал Балаш Орбан идею о новой помощи Украине.

Он посетовал, что на самом деле такая помощь якобы означает:

  • на 100 миллиардов евро меньше на европейскую конкурентоспособность;

  • на 100 миллиардов евро меньше на охрану границ;

  • на 100 миллиардов евро меньше для европейских граждан, семей, общин.

Балаш Орбан нафантазировал, что такая помощь станет "только началом", поскольку Украина попросила 1000 миллиардов евро.

В то время как Европа не может выбраться из собственного экономического, социального и кризиса безопасности, Брюссель продолжает финансировать войну — вместо мира оружие, вместо конкурентоспособной Европы — новую задолженность... В Брюсселе всегда есть деньги, которые можно потратить, только не на Европу.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что ЕС хочет заложить в следующем семилетнем бюджете 100 млрд. евро на помощь Украине. Для этого планируется создать специальный фонд.

Для этого такую идею должны поддержать страны-члены блока.

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