В Орбана панікують через рішення ЄС започаткувати фонд підтримки України

Угорщина виступає проти ідеї Євросоюзу створити фонд на 100 млрд євро для підтримки України. Будапешт вважає це "фінансуванням війни".
Головні тези:
- Угорщина виступає проти створення фонду підтримки України Євросоюзом, вважаючи це “фінансуванням війни”.
- Радник прем'єра Угорщини висловив своє обурення щодо ідеї створення фонду у соцмережі.
- Балаш Орбан наголошує, що таке фінансування робить менше грошей на конкурентоспроможність, охорону кордонів та європейських громадян.
“Фінансування війни”: в Угорщині накинулися на ЄС через Україну
Про це заявив радник прем'єра Угорщини Балаш Орбан у Facebook.
Європа залишилася без грошей — за винятком випадків, коли йдеться про війну. На це завжди знайдеться 100 мільярдів євро, — прокоментував Балаш Орбан ідею про нову допомогу Україні.
Він поскаржився, що насправді така допомога нібито означає:
на 100 мільярдів євро менше на європейську конкурентоспроможність;
на 100 мільярдів євро менше на охорону кордонів;
на 100 мільярдів євро менше для європейських громадян, родин, спільнот.
Балаш Орбан нафантазував, що така допомога стане "тільки початком", оскільки Україна нібито попросила 1000 мільярдів євро.
Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела написало, що ЄС хоче закласти в наступному семирічному бюджеті 100 млрд євро на допомогу Україні. Для цього планують створити спеціальний фонд.
Для цього таку ідею мають підтримати країни-члени блоку.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-