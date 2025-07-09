В Орбана панікують через рішення ЄС започаткувати фонд підтримки України
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В Орбана панікують через рішення ЄС започаткувати фонд підтримки України

Орбан
Джерело:  online.ua

Угорщина виступає проти ідеї Євросоюзу створити фонд на 100 млрд євро для підтримки України. Будапешт вважає це "фінансуванням війни".

Головні тези:

  • Угорщина виступає проти створення фонду підтримки України Євросоюзом, вважаючи це “фінансуванням війни”.
  • Радник прем'єра Угорщини висловив своє обурення щодо ідеї створення фонду у соцмережі.
  • Балаш Орбан наголошує, що таке фінансування робить менше грошей на конкурентоспроможність, охорону кордонів та європейських громадян.

“Фінансування війни”: в Угорщині накинулися на ЄС через Україну

Про це заявив радник прем'єра Угорщини Балаш Орбан у Facebook.

Європа залишилася без грошей — за винятком випадків, коли йдеться про війну. На це завжди знайдеться 100 мільярдів євро, — прокоментував Балаш Орбан ідею про нову допомогу Україні.

Він поскаржився, що насправді така допомога нібито означає:

  • на 100 мільярдів євро менше на європейську конкурентоспроможність;

  • на 100 мільярдів євро менше на охорону кордонів;

  • на 100 мільярдів євро менше для європейських громадян, родин, спільнот.

Балаш Орбан нафантазував, що така допомога стане "тільки початком", оскільки Україна нібито попросила 1000 мільярдів євро.

У той час як Європа не може вибратися з власної економічної, соціальної та безпекової кризи, Брюссель продовжує фінансувати війну — замість миру зброю, замість конкурентоспроможної Європи — нову заборгованість... У Брюсселі завжди є гроші, які можна витратити, тільки не на Європу.

Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела написало, що ЄС хоче закласти в наступному семирічному бюджеті 100 млрд євро на допомогу Україні. Для цього планують створити спеціальний фонд.

Для цього таку ідею мають підтримати країни-члени блоку.

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