"Врет вам". Легендарный Гашек пристыдил Орбана и вступился за Украину
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Спорт
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"Врет вам". Легендарный Гашек пристыдил Орбана и вступился за Украину

Гашек публично раскритиковал Орбана
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Источник:  online.ua

Всемирно известный олимпийский чемпион и бывший чешский хоккеист Доминик Гашек жестко отреагировал на скандальное заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что вступление Украины в Евросоюз спровоцировало бы войну в Европе.

Главные тезисы

  • Звездный спортсмен еще раз решительно поддержал Украину.
  • Гашек назвал Орбана "лжецом" и призвал граждан Венгрии не верить ему.

Гашек публично раскритиковал Орбана

Легендарный хоккеист решил публично обратиться ко всем гражданам Венгрии, а также другим странам.

Ваш премьер-министр лжет вам и всему миру. Украина не выбрала войну. Украина была атакована Россией и защищается от империалистического террористического врага, чтобы сохранить свою свободу. Считайте своего премьер-министра лжецом, — подчеркнул Доминик Гашек.

Что важно понимать, недавно приспешник Путина цинично заявил, что Украина "может выбирать войну", но она не может потребовать, чтобы Европа присоединилась к ней.

Принятие страны, находящейся в состоянии войны, в ЕС означало бы импорт самой войны. Наш народ высказался: нет членству Украины в ЕС!

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Стоит отметить, что Гашек является известным олимпийским чемпионом 1998 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли 2002 и 2008 годов.

Более того, он всегда выступает против участия российских и беларуских спортсменов в международных соревнованиях с 24 февраля 2022 года.

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