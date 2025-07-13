"Врет вам". Легендарный Гашек пристыдил Орбана и вступился за Украину

Всемирно известный олимпийский чемпион и бывший чешский хоккеист Доминик Гашек жестко отреагировал на скандальное заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что вступление Украины в Евросоюз спровоцировало бы войну в Европе.

Гашек публично раскритиковал Орбана

Легендарный хоккеист решил публично обратиться ко всем гражданам Венгрии, а также другим странам.

Ваш премьер-министр лжет вам и всему миру. Украина не выбрала войну. Украина была атакована Россией и защищается от империалистического террористического врага, чтобы сохранить свою свободу. Считайте своего премьер-министра лжецом, — подчеркнул Доминик Гашек. Поделиться

Что важно понимать, недавно приспешник Путина цинично заявил, что Украина "может выбирать войну", но она не может потребовать, чтобы Европа присоединилась к ней.

Принятие страны, находящейся в состоянии войны, в ЕС означало бы импорт самой войны. Наш народ высказался: нет членству Украины в ЕС! Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

To all citizens of Hungary (and others). Your Prime Minister is lying to you and to the world. Ukraine did not choose war. Ukraine was attacked by Russia and is defending itself against an imperialist terrorist enemy to preserve its freedom. Treat your Prime Minister as a liar. https://t.co/TSIqK6M3gI — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 12, 2025

Стоит отметить, что Гашек является известным олимпийским чемпионом 1998 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли 2002 и 2008 годов.