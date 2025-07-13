Всемирно известный олимпийский чемпион и бывший чешский хоккеист Доминик Гашек жестко отреагировал на скандальное заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что вступление Украины в Евросоюз спровоцировало бы войну в Европе.
Главные тезисы
- Звездный спортсмен еще раз решительно поддержал Украину.
- Гашек назвал Орбана "лжецом" и призвал граждан Венгрии не верить ему.
Гашек публично раскритиковал Орбана
Легендарный хоккеист решил публично обратиться ко всем гражданам Венгрии, а также другим странам.
Что важно понимать, недавно приспешник Путина цинично заявил, что Украина "может выбирать войну", но она не может потребовать, чтобы Европа присоединилась к ней.
Стоит отметить, что Гашек является известным олимпийским чемпионом 1998 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли 2002 и 2008 годов.
Более того, он всегда выступает против участия российских и беларуских спортсменов в международных соревнованиях с 24 февраля 2022 года.
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