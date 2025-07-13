"Бреше вам". Легендарний Гашек присоромив Орбана і заступився за Україну
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Бреше вам". Легендарний Гашек присоромив Орбана і заступився за Україну

Гашек публічно розкритикував Орбана
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відомий олімпійський чемпіон та колишній чеський хокеїст Домінік Гашек жорстко відреагував на скандальну заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що вступ України в Євросоюз спровокував би війну в Європі.

Головні тези:

  • Зірковий спортсмен вкотре рішуче підтримав Україну.
  • Гашек назвав Орбана “брехуном” та закликав громадян Угорщини не вірити йому.

Гашек публічно розкритикував Орбана

Легендарний хокеїст вирішив публічно звернутися до всіх громадян Угорщини, а також інших країн.

Ваш прем'єр-міністр бреше вам і всьому світу. Україна не обрала війну. Україна була атакована Росією і захищається від імперіалістичного терористичного ворога, щоб зберегти свою свободу. Вважайте свого прем'єр-міністра брехуном, — наголосив Домінік Гашек.

Що важливо розуміти, нещодавно поплічник Путіна цинічно заявив, що Україна "може обирати війну", але вона не може вимагати, аби Європа приєдналася до неї.

Прийняття країни, яка перебуває у стані війни, до ЄС означало б імпорт самої війни. Наш народ висловився: ні членству України в ЄС!

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Варто також зазначити, що Гашек є відомим олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років.

Ба більше, він завжди виступає проти участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з 24 лютого 2022 року.

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