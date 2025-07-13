Всесвітньо відомий олімпійський чемпіон та колишній чеський хокеїст Домінік Гашек жорстко відреагував на скандальну заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що вступ України в Євросоюз спровокував би війну в Європі.
Головні тези:
- Зірковий спортсмен вкотре рішуче підтримав Україну.
- Гашек назвав Орбана “брехуном” та закликав громадян Угорщини не вірити йому.
Гашек публічно розкритикував Орбана
Легендарний хокеїст вирішив публічно звернутися до всіх громадян Угорщини, а також інших країн.
Що важливо розуміти, нещодавно поплічник Путіна цинічно заявив, що Україна "може обирати війну", але вона не може вимагати, аби Європа приєдналася до неї.
Варто також зазначити, що Гашек є відомим олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років.
Ба більше, він завжди виступає проти участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з 24 лютого 2022 року.
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