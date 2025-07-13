"Бреше вам". Легендарний Гашек присоромив Орбана і заступився за Україну

Всесвітньо відомий олімпійський чемпіон та колишній чеський хокеїст Домінік Гашек жорстко відреагував на скандальну заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що вступ України в Євросоюз спровокував би війну в Європі.

Гашек публічно розкритикував Орбана

Легендарний хокеїст вирішив публічно звернутися до всіх громадян Угорщини, а також інших країн.

Ваш прем'єр-міністр бреше вам і всьому світу. Україна не обрала війну. Україна була атакована Росією і захищається від імперіалістичного терористичного ворога, щоб зберегти свою свободу. Вважайте свого прем'єр-міністра брехуном, — наголосив Домінік Гашек. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно поплічник Путіна цинічно заявив, що Україна "може обирати війну", але вона не може вимагати, аби Європа приєдналася до неї.

Прийняття країни, яка перебуває у стані війни, до ЄС означало б імпорт самої війни. Наш народ висловився: ні членству України в ЄС! Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

To all citizens of Hungary (and others). Your Prime Minister is lying to you and to the world. Ukraine did not choose war. Ukraine was attacked by Russia and is defending itself against an imperialist terrorist enemy to preserve its freedom. Treat your Prime Minister as a liar. https://t.co/TSIqK6M3gI — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 12, 2025

Варто також зазначити, що Гашек є відомим олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років.