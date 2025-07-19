"Направляє гроші угорців до України". Орбан обіцяє голосувати проти бюджету ЄС
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Політика
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"Направляє гроші угорців до України". Орбан обіцяє голосувати проти бюджету ЄС

Orban Victor
Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловив свою незгоду з бюджетом ЄС, бо боїться що кошти з нього підуть на Україну і зробить його країну "вразливою для шантажу".

Головні тези:

  • Орбан вважає, що направлення грошей угорців до України робить його країну вразливою для шантажу.
  • Прем'єр-міністр Угорщини запевнив, що ніколи не підкориться вимогам Брюсселя щодо умов отримання фінансування.
  • Орбан протестує проти бюджету ЄС через небезпеку для угорських фермерів та загрозу фінансуванням України.

Орбан не хоче голосувати за бюджет ЄС через Україну

Про це угорський прем’єр написав у себе у Facebook.

Як зазначив Орбан, він не погодиться на бюджет ЄС, який "направляє гроші угорців до України", який "розорить угорських фермерів", і який "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

За словами очільника угорського уряду, в Брюсселі мають зрозуміти, що "відповідь Угорщини — ніколи".

При цьому варто зазначити, що рішення стосовно бюджету ухвалюється у ЄС кваліфікованою більшістю голосів, тож позиція Орбана не має вирішального або вагомого значення.

Нещодавно Орбан казав, що 20-25% бюджету ЄС відійдуть Україні.

Він також опублікував пост з підписом "Я з фермерами" про протест фермерів у Будапешті, який став відповіддю на пропозицію Європейської комісії щодо наступного довгострокового бюджету Європейського Союзу, починаючи з 2028 року.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала також Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.

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