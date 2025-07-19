"Направляє гроші угорців до України". Орбан обіцяє голосувати проти бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловив свою незгоду з бюджетом ЄС, бо боїться що кошти з нього підуть на Україну і зробить його країну "вразливою для шантажу".

Орбан не хоче голосувати за бюджет ЄС через Україну

Про це угорський прем’єр написав у себе у Facebook.

Як зазначив Орбан, він не погодиться на бюджет ЄС, який "направляє гроші угорців до України", який "розорить угорських фермерів", і який "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

За словами очільника угорського уряду, в Брюсселі мають зрозуміти, що "відповідь Угорщини — ніколи".

При цьому варто зазначити, що рішення стосовно бюджету ухвалюється у ЄС кваліфікованою більшістю голосів, тож позиція Орбана не має вирішального або вагомого значення.

Нещодавно Орбан казав, що 20-25% бюджету ЄС відійдуть Україні.

Він також опублікував пост з підписом "Я з фермерами" про протест фермерів у Будапешті, який став відповіддю на пропозицію Європейської комісії щодо наступного довгострокового бюджету Європейського Союзу, починаючи з 2028 року. Поширити

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала також Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.