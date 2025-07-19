"Направляет деньги венгров в Украину". Орбан обещает голосовать против бюджета ЕС
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Политика
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"Направляет деньги венгров в Украину". Орбан обещает голосовать против бюджета ЕС

Orban Victor
Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил свое несогласие с бюджетом ЕС, потому что боится, что средства из него пойдут на Украину и сделает его страну "уязвимой для шантажа".

Главные тезисы

  • Орбан против направления денег венгров в Украину из-за будто бы опасности для страны
  • Орбан утверждает, что никогда не подчинится требованиям Брюсселя.

Орбан не хочет голосовать за бюджет ЕС из-за Украины

Об этом венгерский премьер написал у себя в Facebook.

Как отметил Орбан, он не согласится на бюджет ЕС, который "направляет деньги венгров в Украину", который "разорит венгерских фермеров" и который "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим должное нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя по поводу войны, иммиграции и гендерного равенства.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По словам главы венгерского правительства, в Брюсселе должно понять, что "ответ Венгрии — никогда".

При этом следует отметить, что решение по бюджету принимается в ЕС квалифицированным большинством голосов, поэтому позиция Орбана не имеет решающего или весомого значения.

Недавно Орбан сказал, что 20-25% бюджета ЕС отойдут Украине.

Он также опубликовал пост с подписью "Я с фермерами" о протесте фермеров в Будапеште, который стал ответом на предложение Европейской комиссии по следующему долгосрочному бюджету Европейского Союза, начиная с 2028 года.

Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, который подверглась критике также Германия, в поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то бюджет из 100 млрд евро помощи для Украины будет пересмотрен.

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